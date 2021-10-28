​​​​​​​У соратников экс-схиигумена Сергия прошли новые обыски с изъятием техники

Силовики провели «многочисленные обыски» у соратников эск-схиигумена Сергия (Николая Романова) в рамках расследования уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды к определённой группе лиц»), сообщается в телеграм-канале «Защита отца Сергия».

Во время обысков 26 и 27 октября силовики изъяли из домов свидетелей компьютеры, съёмные носители и сотовые телефоны.

«Со вчерашнего дня следователь по особо важным делам Стальмахович А.В. проводит допросы свидетелей в Следственном комитете Свердловской области», — заявляют авторы телеграм-канала.

Обвинение по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ предъявили самому Сергию, его бывшему пиарщику Всеволоду Могучеву и другим фигурантам в конце сентября. По словам адвоката Романова Павла Бабикова, по версии следствия, в период с декабря 2019 по июль 2020 года Сергий, ещё будучи священником, опубликовал разжигающие ненависть проповеди, в которых усмотрели экстремизм. Фигурантам дела грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Бывший схиигумен Сергий в конце 2020 года был задержан в ходе штурма Среднеуральского женского монастыря бойцами ОМОН, доставлен в Москву и арестован. Его обвиняют в преступлениях по статьям 110.1 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 УК РФ («Самоуправство»). Сейчас дело рассматривается в Измайловском суде Москвы.