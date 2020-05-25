У протестировавших на себе вакцину от коронавируса сотрудников центра Гамалеи нашли антитела

У сотрудников центра имени Гамалеи, протестировавших на себе вакцину от коронавируса, выявлены антитела, со ссылкой на директора учреждения Александа Гинцбурга пишет ТАСС.

«Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая её безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть. <...> Естественно, [антитела есть]. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — сказал Гинцбург в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Напомним, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) сообщал, что его сотрудники проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19. Гинцбург пояснил, что речь идёт о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве «контейнера», чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой «короны», благодаря которой коронавирус получил своё название) и «познакомить» таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

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