«Все живы, здоровы и радуются»: «Интерфакс» сообщил о неофициальном испытании российской вакцины от коронавируса на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным — иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено, сообщил «Интерфаксу» директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

«Что касается разработчиков, да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой. (...) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», — сказал Гинцбург.

Отвечая на вопрос о том, были ли побочные эффекты, академик заявил, что негативных эффектов не зафиксировано, «все живы, здоровы и радуются». Он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра: разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

Гинцбург пояснил, что речь идёт о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве «контейнера», чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой «короны», благодаря которой коронавирус получил своё название) и «познакомить» таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

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