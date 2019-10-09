«У меня появилась ответственность перед немцами». Тагильчанин мечтает установить в посёлке под Нижним Тагилом памятник жертвам политических репрессий  

Тагильчанин Владимир Чукавин, известный как создатель автономии коренных тагильчан «Славный Союз Свободных Родов — СССР», подготовил обращение на имя свердловского губернатора Евгения Куйвашева. В письме 58-летний Чукавин просит поддержать его идею установить в посёлке Молодёжном памятник жертвам политических репрессий.

В 2015 году Чукавин уже создал один необычный арт-объект — дорожный указатель с названием улицы Putin Straße. Табличка, по его мнению, должна была обратить внимание властей Горноуральского городского округа на ужасное состояние дороги между посёлком Молодёжным и селом Покровским. Многострадальную дорогу власти ремонтируют по частям до сих пор.

«В 2018 году отремонтировали один участок дороги, в этом году — ещё один. Дорогу возле самого посёлка обещают сделать уже в 2020-м, — рассказывает Владимир Чукавин с гордостью. — Дорогу чуть-чуть сделали, свет у нас появился на улицах. Это можно в плюсик администрации поставить, они что-то стали делать для жителей посёлка. Хотя местные чиновники при личном общении меня ругают, что я беспокойный, всё время куда-то что-то пишу. А я им отвечаю, что таким образом держу их в тонусе. У них всё хорошо, они живут в городе, а люди живут в деревне, в которой нет ни транспорта, ни магазина, вообще ничего нет».

В маленький посёлок Молодёжный, который расположен в нескольких километрах от Покровского, Владимир Чукавин переехал с женой в 2012 году. Мужчина уехал от городской суеты, оставив бизнес — кузнечную мастерскую. Но покоя он не нашёл и в деревне, потому что не смог равнодушно смотреть на проблемы местных жителей. Сначала Чукавин добился ремонта дороги, затем ругался по поводу уличного освещения. Теперь мечтает, чтобы в Молодёжный начал ходить общественный транспорт.

Кстати, в посёлке есть новенькая ухоженная остановка. Пользуется ей всего один пассажир — местная девочка, которая добирается до школы в Покровском на специально организованном для неё автобусе.

Пару лет назад Владимир загорелся идеей установить в Молодёжном монумент в память о жертвах политических репрессий. Он уверен, что такой постамент должен появиться в посёлке, в котором в военные годы располагалось спецпоселение Тагиллага.

«У меня дед погиб в последний день войны в Берлине, сгорел в танке. Я отправлял запрос в Германию, чтобы узнать место захоронения, мне пришёл ответ, что имя моего деда будет нанесено на мемориал в берлинском парке. И сразу у меня появилась ответственность перед немцами. Они были наши враги, но они сохраняют память о русских солдатах. А у нас советские люди, которые были этническими немцами, работали в нечеловеческих условиях, и сегодня они забыты. В память о них я хочу сделать этот постамент. Другая цель этого памятника — возрождение деревни. Мне хочется, чтобы сюда приезжала молодёжь, чтобы жизнь в посёлке вышла из состояния комы. Чтобы мой сын, ему 26 лет, жил здесь, гордился мной и продолжил моё дело», — рассуждает Владимир Чукавин.

Эскиз памятника уже готов. Владимир разработал его вместе с приятелем художником Евгением Романовым. Восьмиметровую стелу венчает крест в шаре — образ новгородского креста и символ вселенной. На сфере сидит орёл, размах его крыльев — 2,5 метра. Под орлом размещён колокол, а в основании стелы развеваются языки пламени.

По словам Чукавина, макет монумента сначала категорически не понравился администрации Горноуральского округа. Чиновники засомневались, нет ли здесь запрещённых символов. Фотографии макета были отправлены в Нижнетагильскую епархию, которая дала однозначное заключение: символов, оскорбляющих чувства верующих, на скульптуре нет.

В марте 2019 года в Покровском прошли общественные слушания по поводу установки памятника. 31 человек проголосовал за, 13 — против. Владимир Чукавин попросил чиновников подготовить площадку в центре посёлка, рядом с его домом, а остальную работу пообещал взять на себя. На этом общение с администрацией закончилось.

На изготовление памятника репрессированным потребуется не менее миллиона рублей. Чукавин уже нашёл бизнесменов, которые готовы поддержать проект финансово, но пригодится любая помощь. Контакты общественника можно узнать в редакции АН «Между строк».

Установкой восьмиметровой стелы с соколом Владимир ограничиваться не собирается. От неё он мечтает провести маршрут к заброшенной узкоколейке и сделать там детскую железную дорогу. Чукавин уверен, что в Молодёжном нужно развивать туризм, чтобы отсюда не уезжали местные жители.

Пока же единственной достопримечательностью посёлка является памятник воинам, погибшим на полях Великой Отечественной войны. Его местные власти установили несколько лет назад по просьбе неравнодушных сельчан.