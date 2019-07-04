У главы Генштаба РФ нашли недвижимость общей стоимостью больше 100 млн рублей

Семья главы российского Генштаба Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью от 100 до 150 млн рублей, включая квартиру в жилом комплексе на северо-западе Москвы и дачу в 30 километрах от МКАД, пишет «Настоящее время».

По данным издания, чтобы семье Герасимовых приобрести такое имущество, им необходимо было бы в течение 30 лет откладывать все свои доходы: с 2009 года все члены семьи Герасимовых заработали чуть меньше 31 млн рублей, при условии, что треть этой суммы генерал получил в 2018 году. В среднем глава Генштаба зарабатывал 2,9 млн рублей в год, а его жена — 167 тысяч рублей.

По данным издания, в январе 2013 года супруга Валерия Герасимова оформила в собственность квартиру в доме № 14 на улице Авиаконструктора Микояна - это следует из данных Росреестра. Площадь квартиры составила 131,5 квадратного метра, дата перехода прав владения совпадает с данными из декларации главы Генштаба. Квартира находится неподалёку от здания по адресу Хорошевское шоссе, 76 «б», где располагается штаб-квартира Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). В штаб-квартире военные регистрируют личные автомобили, а живут они в основном неподалеку — буквально через дорогу.

Авиаконструктора Микояна, 14 — это жилой комплекс бизнес-класса «Приват Сквер». Сейчас в ЖК выставлены на продажу четыре квартиры, схожие по площади с жильём семьи Герасимовых. Средняя стоимость квадратного метра — чуть больше 381 тысяча рублей, таким образом, недвижимость супруги главы Генштаба может стоить примерно 50 млн рублей.

Кроме того, у семьи генерала есть загородный дом в коттеджном посёлке Афинеево. Недвижимость в этом посёлке уступает в стоимости населённым пунктам на Рублево-Успенском шоссе в несколько раз: за дом в 200-300 квадратных метров и участок от 15 соток придется отдать в среднем 39 млн рублей. Генерал, как сообщает издание, поселился в Афинеево больше десяти лет назад, в общей сложности он владеет участком площадью 21 сотка. В 2014 году он отстроил дом площадью 554 квадратных метра, а спустя пару лет — баню в 236,3 квадратного метра, следует из данных Росреестра.

Владелец этой недвижимости скрыт в выписках из Росреестра - всеми объектами владеет «Российская Федерация». Но параметры дома, бани и участка полностью совпадают с данными из декларации главы Генштаба, а сам Герасимов и, вероятно, его супруга Ольга — соучредители общества застройщиков «Афинеево». Примерная стоимость их загородных владений может составлять от 50 до 100 млн рублей.