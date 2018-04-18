Тунгусов сообщил об уходе свердловской рабгруппы по развитию IT из Telegram

Межведомственная рабочая группа по формированию программы развития цифровой экономики в Свердловской области отказалась от мессенджера Telegram после его запрета, со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Владимира Тунгусова пишет «Коммерсантъ».

По словам Тунгусова, группа из 28 человек, в которую входят чиновники, учёные и эксперты, использовала мессенджеры как дополнительную площадку для обсуждения рабочих вопросов. Но после блокировки Telegram им пришлось искать альтернативу.

«Создана группа в тогда ещё не запрещённом мессенджере Telegram. В связи с событиями работа оперативно продолжена в том же составе, но уже в WhatsApp», — заявил Тунгусов.

Напомним, решение ограничить доступ к Telegram 13 апреля принял Таганский райсуд Москвы после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки мессенджера в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей. В течение последних трёх дней Роскомнадзор пытается заблокировать доступ россиян к мессенджеру, массово внося в реестр запрещённых сайтов IP-адреса. Заблокировано уже более 20 миллионов адресов, однако мессенджер продолжает работать.