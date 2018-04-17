Роскомнадзор заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google

В реестр запрещённых сайтов внесено 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google, со ссылкой на данные сайта 2018.schors.spb.ru, авторы которого отслеживают пополнение «чёрного списка» Роскомнадзора, пишет «Медуза».

По словам IT-консультанта ФБК Владислава Здольникова, в последнем обновлении выгрузки реестра, которая направляется операторам связи, появилось около 8 миллионов IP-адресов Amazon.

Напомним, Роскомнадзор начал массово добавлять IP-адреса Amazon и Google вечером 16 апреля. Свои действия ведомство объясняет попытками ограничить доступ к мессенджеру Telegram, который использует инфраструктуру крупных сервисов для обхода блокировок. Блокировка мессенджера началась по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля, вынесенному из-за того, что представители Telegram отказались предоставить ФСБ ключи шифрования пользовательских чатов.

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал использовать встроенные в приложение способы обхода блокировок. Роскомнадзор, в свою очередь, обещает продолжить блокировать все ресурсы, связанные с мессенджером.