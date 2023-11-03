«Труба не была отражена в документах». Замглавы мэрии Нижнего Тагила Егор Копысов рассказал подробности аварии на газопроводе по улице Октябрьской Революции

Заместитель мэра Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов в эфире «Тагил-ТВ» поделился подробностями аварии на газопроводе высокого давления по улице Октябрьской Революции, которая произошла утром 21 октября. Чиновник отметил, что повреждённая труба не была отражена в нормативных документах, поэтому строители при проведении ремонтных работ не могли знать о проложенных коммуникациях.

«На этом участке у нас ведутся работы по реконструкции улицы, в том числе с заменой действующего газопровода на новый. Работа эта сейчас выполняется предприятием “Стройгаз НТ”. Там же работает подрядчик “Уралстроймонтаж”. Они производят раскопки, на месте работает спецтехника. Мы разбирались с данным инцидентом, и выяснилось, что произошёл обрыв недействующей врезки, которая не была отражена ни в документах, ни на съёмках, поэтому, когда там двигалась техника, произошёл обрыв с последующей утечкой газа. Оперативно на место выехали сотрудники “ГАЗЭКС” и заглушили трубу. Хочется отметить их слаженную работу. Предварительно планировалось, что ограничение по поставке газа будет составлять 4 суток, но работа была выполнена в течение 4 часов», — поделился подробностями Егор Копысов.

Заместитель главы городской администрации подчеркнул, что работы по монтажу нового газопровода должны завершиться до конца 2023 года.

«У нас с ними (“Стройгаз НТ”. — Прим. ред.) отыгран контракт, в рамках которого до конца текущего года они должны выполнить монтаж этой трубы. После этого “ГАЗЭКС” будет осуществлять его врезки к действующему газопроводу. Новая труба пойдёт по улице Октябрьской Революции от пересечения с улицей Газетной до улицы Заводской. На пересечении с проспектами Ленина и Строителей раскопки проводиться не будут. Там будет производиться прокол. Технологии позволяют», — заявил чиновник.

Напомним, улица Октябрьской Революции была частично закрыта для движения 2 августа 2023 года. Изначально ограничения касались участка от улицы Газетной до проспекта Ленина, а с недавнего времени ещё и участка от проспекта Ленина до проспекта Строителей.