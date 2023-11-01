В Нижнем Тагиле на 2 месяца перекроют участок дороги на улице Октябрьской Революции

В Нижнем Тагиле на 2 месяца перекроют ещё один участок дороги на улице Октябрьской Революции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, с 1 ноября по 30 декабря будет закрыто движение автомобилей на участке улицы Октябрьской Революции от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с проспектом Строителей. Ограничение движения связано с «реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения».



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Напомним, ремонтными работами на улице Октябрьской Революции с 2 августа занимается компания «Уралстроймонтаж» в рамках своих обязательств по контракту 2021 года. Ранее аналогичные ограничения коснулись участка улицы от пересечения с улицей Газетной до проспекта Ленина, они также будут действовать до 30 декабря.

На момент публикации неизвестно, скажется ли на сроках проведения ремонтных работ недавняя авария на газопроводе высокого давления, произошедшая утром 21 октября. Тогда при замене газопровода сотрудниками компании «Стройгаз НТ» произошло повреждение коммуникаций. С проблемами поставки газа столкнулись 253 дома в центре города, в которых проживают порядка 20 тысяч тагильчан.