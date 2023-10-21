В Нижнем Тагиле произошла крупная авария на газовых сетях. Прокуратура проводит проверку

Сегодня, 21 октября, около 11:00 в Нижнем Тагиле при проведении земляных работ на перекрёстке улиц Октябрьской Революции и Ленина был повреждён газопровод высокого давления.

По предварительной информации, проблемы с поставкой газоснабжения затронули 253 многоквартирных дома в центре города: на Ленина, Октябрьской Революции, Строителей, Мира, Карла Маркса, Горошникова, Садовой, Газетной, Первомайской, Ломоносова и Пархоменко. В указанных домах проживают порядка 20 тысяч граждан.

Заменой сетей на данном участке занималась компания «Стройгаз НТ», которая была единственным претендентом во время проведения торгов. Согласно документации, все работы по замене газопровода должны быть завершены не позднее 10 ноября 2023 года.

В своём сообщении первоначально мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обвинил в аварии «Уралстроймонтаж», на что оперативно отреагировал в комментариях директор компании. Он написал, что работы проводит другая фирма. Тогда сообщение мэра было отредактировано.

Как рассказали в «ГАЗЭКС», газоснабжение было восстановлено в полном объёме в 14:50.

В настоящий момент компания «ГАЗЭКС» выполнила аварийно-восстановительные работы на сетях. До момента устранения аварии давление газа на сетях было снижено.

По факту ЧП прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку. Сотрудники надзорного ведомства дадут правовую оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также соблюдению законодательства при проведении земляных работ.