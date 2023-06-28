Трое педагогов из Нижнего Тагила стали победителями всероссийского конкурса среди учителей и получат президентские премии по 200 тысяч рублей. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, премий удостоены учитель начальных классов школы № 23 Татьяна Бушина, учитель географии школы № 30 Александр Победоносцев, и учитель начальных классов школы № 81 Светлана Никулина.

Всего из Свердловской области 36 педагогов стали победителями конкурса. Это учителя из Краснотурьинска, Новоуральска, Слободо-Туринского района, Ирбита, посёлка Шаля, Асбеста, Богдановича, Рефтинского, Качканара, Лесного, Полевского, Каменска-Уральского и других территорий. Как следует из публикации в официальном паблике нашего региона в соцсетях, решение о присуждении премий было принято министерством образования и молодёжной политики Свердловской области, а вручение пройдёт 5 октября 2023 года в День учителя.

Важной задачей конкурса является повышение престижа педагогических профессий, которую сегодня во многих регионах страны можно назвать непопулярной. Нпример, в Нижнем Тагиле вопрос кадрового голода среди педагогов неоднократно поднимался на заседаниях городской думы. Так, в апреле 2023 года, обеспеченность кадрами в тагильских школах составляла 98,4% (нехватка 39 специалистов), при этом значительная часть педагогов загружена на 1,5 – 2 ставки относительно нормы.

О трудностях работы педагога в современной российской школе АН «Между строк» рассказывало в отдельной статье. Монолог молодой учительницы об изнанке российского образования вы можете почитать по ссылке.