Три новых спектакля двух театров Нижнего Тагила вошли в афишу фестиваля «Браво!» 

Эксперты Свердловского областного конкурса театральных работ и фестиваля «Браво!» накануне озвучили лонг-лист конкурса. В афишу главного театрального форума Среднего Урала попали 17 постановок от 15 профессиональных театров Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Новоуральска, Серова, Ирбита, Краснотурьинска, сообщает портал «Культура Урала».

В афише «Браво!» в этом году оказалось сразу три спектакля из Нижнего Тагила. Среди них две постановки Нижнетагильского драматического театра — «Мёртвые души» (18+) и «Молоко» (18+). Экспериментальное «Молоко» поставил режиссёр из Санкт-Петербурга Пётр Шерешевский. Для своего спектакля он выбрал необычную локацию — лестницу в фойе театра. Новая работа вызывала неоднозначную реакцию публики, кто-то посчитал некоторые сцены излишне откровенными.

Спектакль по классическому произведению Николая Гоголя «Мёртвые души» тоже наделал много шума сразу после выхода. В постановке молодого питерского режиссёра Андрея Гончарова герои Гоголя катаются на электросамокате, устраивают дискотеки, используют противогазы для защиты от неприятных запахов и неприятных персонажей. Как писала «Афиша МС» ранее, спектакль получил положительные оценки критиков областного Союза театральных деятелей.



Нижнетагильский драматический театр / Сергей Скоробогатов / кадр из спектакля «Мёртвые души»



Нижнетагильский театр кукол поедет на «Браво!» со спектаклем «Ревизор» (16+) Юлии Батуриной. Это нетипичный кукольный спектакль — в нём большинство ролей исполняет одна актриса Светлана Калашникова, которая специально для роли освоила игру на укулеле. Также в постановке используются визуальные эффекты, песочная анимация и живая музыка.



Нижнетагильский театр кукол / Вика Мельникова / кадр из спектакля «Ревизор»

