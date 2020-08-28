Два театра Нижнего Тагила стали призёрами областного фестиваля «Браво!»

Оргкомитет ежегодного конкурса театральных работ и фестиваля «Браво!» объявил итоги творческого состязания среди театров Свердловской области. В 2020 году из-за пандемии коронавируса все спектакли, вошедшие в шорт-лист премии, признаны лучшими. Большой праздник с показами лучших постановок, который традиционно проходит в мае, не состоится.

«Ситуация, связанная со сложной эпидемиологической обстановкой, не позволила фестивалю состояться в привычные сроки и в традиционном формате. В этот раз мы отказываемся от конкурсной системы фестиваля. Нашей командой была проделана большая подготовительная работа, и, несмотря на все обстоятельства, “Браво!” обязательно состоится! Заветную статуэтку получит каждый театр, прошедший отбор в афишу фестиваля! Так мы хотим выразить театрам-участникам свою поддержку, уважение и благодарность за выдержку и стойкость после вынужденного полугодового перерыва», — сообщили организаторы.

В этом году в шорт-лист фестиваля вошли три тагильские постановки. Это спектакли «Головлёвы. Маменька» и «О любви» Нижнетагильского драматического театра и экспериментальная постановка «Кукольный голос» Нижнетагильского театра кукол. Создатели этих постановок получат дипломы фестиваля «Браво!».

«В связи с пандемией и невозможностью проведения конкурса все номинанты, которые попали в шорт-лист, уже победители. Но на каждый спектакль всё равно приедут критики, состоится разговор с вручением дипломов. В этом году фестиваль пусть в столь странной форме, но состоится»», — говорит худрук Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин.

В шорт-листе фестиваля «Браво!» 23 спектакля областных театров. Всего в 2019 году в театрах Свердловской области было выпущено 136 премьерных спектаклей. В Екатеринбурге — 75 спектаклей, из них 20 детских, в области — 61 спектакль, из них 38 детских.