В фойе драматического театра зрители увидят экспериментальный спектакль о недолюбленных людях и пингвинах   

11 и 12 декабря драматический театр Нижнего Тагила представит смелую экспериментальную премьеру сезона «Молоко» (18+). Режиссёр из Санкт-Петербурга Пётр Шерешевский создал эскиз будущего спектакля в августе этого года в рамка третьей лаборатории молодой режиссуры. Тогда зритель мог оценить работу режиссёра по опубликованным в Сети фотографиям. Многих возмутили кадры с обнажёнными актёрами и актрисой, которую поливают молоком. Журналист АН «Между строк» Екатерина Баранова накануне сходила на пресс-показ постановки и убедилась в том, что задачи шокировать провинциального зрителя у питерского режиссёра не было.

Пьеса Екатерины Мавроматис «Молоко» вошла в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2016». Успешный спектакль по ней сейчас идёт в московском «Гоголь-центре». История, рассказанная драматургом, во многом фантастическая. Сергей работает в московском зоопарке, хотя в детстве он мечтал быть океанологом. Однажды он приносит домой пингвинов, которым, по его словам, плохо в зоопарке, и заставляет свою жену Зину уволиться с работы, чтобы ухаживать за животными. Повар Зина находит новую работу рядом с домом — устраивается в школу психологом, потому что ставки повара нет, а психолог ученикам очень нужен. Тут-то и начинаются странности: Зина насколько проникается к проблемным подросткам, что у неё начинает вырабатываться молоко. Вскоре выясняется, что молоко излечивает душевные раны тех, кто его выпьет.

Пётр Шерешевский выбрал интересную локацию для спектакля: зрители сидят в фойе, а сценой является красивая мраморная лестница. На протяжении 1,5 часов ступени служат героям домом, постелью, школьным кабинетом, вокзальным перроном. Артисты работают в по-настоящему экстремальных условиях: передвигаются босиком по холодному мраморному полу, бегают по перилам и даже жарят на электроплитке мясные отбивные.

«Мы выбрали что-то такое чистое, мраморное, вроде бы как прекрасное, чтобы показать, как люди это прекрасное загаживают едой, своими телами. Мне кажется, это очень говорящая штука. Если её тащить в другое пространство, нужно сочинять новый спектакль. Спектакль — это такая вещь: если ты уже создал что-то, вторгаться в это нельзя», — уверен режиссёр Пётр Шерешевский.

Знакомые тагильчанам артисты предстают в интересных образах. Так, худрук театра Игорь Булыгин играет немного комичного и недалёкого вояку, который муштрует свою дочь. Любовь Тимофеева — нежную и заботливую Зою, а Максим Самсонов и Юрий Яценко вообще перевоплотились в пингвинов.

В соцсетях драматического театра ещё до премьеры спектакля развернулись нешуточные споры. Тагильчане, не видевшие постановку, называли её пошлой и недостойной. Большинство сделало неутешительные выводы без просмотра постановки, исключительно по фотографиям. Режиссёр «Молока» уверяет, что не стремился никого шокировать и вызвать такую реакцию.

«Мне кажется, эта история всюду происходит. Люди не видя осуждают, и видя осуждают, и кричат, что наше всё поругали. Мне кажется, невежество и ханжество всюду живёт. Оно есть и в столице, и не в столице. Но вообще любой скандал — это прекрасно. Когда начинают говорить: “Какой ужас, мы туда никогда не пойдём” — значит, зрителей будет в два раза больше. Чем больше возмущённых реплик, тем лучше», — смеётся Шерешевский.

«У меня такое ощущение, что вот такие комментарии в соцсетях пишут недолюбленные люди, которым молока не хватило. Приди да посмотри. Может быть, тела Юры и Макса не такие противные, как на фотографиях. Через юмор, заложенный драматургом, подхваченный режиссёром и сыгранный артистами, у нас получилась очень важная история. Вы знаете, что всего 8% зрителей Нижнего Тагила ходит в театр. А ещё 8% потенциально может прийти. Все остальные 74% ищут причину, по которой они не пойдут в театр. Там голых мужиков показывают на лестнице. Ужасно!» — добавляет худрук театра Игорь Булыгин.

Билеты, а их всего 30, на сегодняшний и завтрашний показы уже раскуплены. В следующий раз «Молоко» можно будет увидеть 20 и 28 января. Приобрести билеты лучше заранее.