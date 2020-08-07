Три столичных режиссёра примут участие в третьей творческой лаборатории драматического театра Нижнего Тагила

В эти выходные в Нижнетагильский драматический театр приедут молодые режиссёры из Санкт-Петербурга и Москвы. За пять дней они создадут эскизы спектаклей на тему «Мужской взгляд», которая стала заглавной для третьей лаборатории молодой режиссуры, проводимой в драматическом театре с 2017 года.

В лаборатории принимают участие 25 артистов театра. Накануне прошло распределение на группы — каждая будет работать со своим режиссёром. Курирует лабораторию, как и предыдущие две, известный театральный критик из Москвы Олег Лоевский. Вместе с ним худрук театра Игорь Булыгин выбирает пьесы для эскизов и рассматривает кандидатуры режиссёров. В этом году в творческом эксперименте участвуют постановщики Александр Плотников из Москвы, Пётр Шеремевский Санкт-Петербурга и Георгий Цнобиладзе из Санкт-Петербурга.

Лаборатория проводится в нашем театре после выхода артистов из отпуска. По словам Игоря Булыгина, это даёт хороший заряд на весь следующий сезон. К тому же из эскизов рождаются полноценные спектакли — так было с постановками «Случай на станции Кочетовка», «Земля Эльзы», «Головлёвы. Маменька». А режиссёр второй лаборатории Андрей Гончаров поставил в тагильской драме уже два спектакля.

«Лаборатория — это возможность познакомиться с режиссёрами. Это важно для меня. Также важно, чтобы артисты почувствовали другую руку. Лаборатория идёт всего пять дней, это невероятная концентрация эмоций, творческой энергии. За пять дней они должны выдать результат с совершенно незнакомым им режиссёром, с материалом, который только-только прочли. Ещё существует битва между командами, каждый хочет быть лучшим. И есть главная надежда, что наш эскиз превратится в спектакль, который войдёт в репертуар», — рассказал «Афише МС» худрук театра Игорь Булыгин.

Работа над эскизами начнётся 10 августа. 15 августа состоятся показы. На них приглашены Олег Лоевский и критик из Перми Татьяна Тихоновец.