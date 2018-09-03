Третий митинг КПРФ в центре Нижнего Тагила против пенсионной реформы собрал 250 человек

В воскресенье, 2 сентября, на площадке возле памятника металлургам прошёл очередной митинг против пенсионной реформы, организованный партией КПРФ. По приблизительным подсчётам, у подножия Лисьей горы собрались около 250 человек. Сами организаторы отметили, что протестная активность в городе снизилась. Отметим, если на первый митинг в Комсомольском сквере пришли более 500 человек, то акция возле «Кургана памяти» на улице Володарского собрала всего лишь 150 человек.

Напомним, 29 августа Владимир Путин выступил на центральных телеканалах с официальным обращением по поводу пенсионной реформы. Глава государства предложил несколько поправок к принятому в первом чтении проекту пенсионной реформы, которые «позволят максимально смягчить принимаемые решения». Прежде всего, Путин предложил снизить предложенный возраст выхода женщин на пенсию до 60 лет и оставить право на досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Также президент подчеркнул необходимость сохранения льгот для работающих на опасных производствах, а также жителей села. Кроме того, он предложил уменьшить уровень стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, с 40 до 36 лет для женщин и с 45 до 42 лет для мужчин. Также президент подчеркнул сохранение на переходный период — до завершения преобразований в пенсионной системе — всех федеральных льгот, действующих на 31 декабря 2018 года. Льготами по-прежнему смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.