Митинг против пенсионной реформы в Нижнем Тагиле собрал не менее 500 человек и перерос в стычку с полицией (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Комсомольском сквере Нижнего Тагила состоялся митинг против пенсионной реформы, собравший не менее 500 участников. Заявителем акции выступило местное отделение КПРФ, аналогичные мероприятия партия проводит сегодня в десятках российских городов. В большинстве муниципалитетов, в том числе в Нижнем Тагиле, власти согласовали протестные акции.

К памятнику Николаю Демидову в Комсомольском сквере к половине одиннадцатого пришли несколько сотен человек. Как передаёт корреспондент АН «Между строк», точное число протестующих, распределившихся по парковой зоне, подсчитать было сложно, но в акции приняли участие не менее 500 человек.

«Полиция оцепила периметр, митинг в самом сквере прошёл мирно, хотя лозунги протестующих были даже жёстче акций сторонников Алексея Навального, — передаёт корреспондент АН "Между строк". — В резолюции митинга экс-депутат гордумы Владимир Желиба зачитал требование об отзыве законопроекта о пенсионной реформе и введении моратория на повышение пенсионного возраста. Также митингующие потребовали в резолюции отправить в отставку правительство Дмитрия Медведева и "выразили презрение" депутату Госдумы от Нижнего Тагила Алексею Балыбердину, проголосовавшему за законопроект в первом чтении, и тагильчанам в Заксобрании Вячеславу Погудину, Михаилу Ершову и Елене Чечуновой, которые одобрили реформу».

После оглашения резолюции Владимир Желиба пригласил протестующих «на дебаты с депутатами Заксобрания и гордумы», которых организаторы митинга заранее приглашали к памятнику комсомольцам у КДК «Современник». При этом, как отмечает корреспондент агентства, на самом митинге присутствовал только один действующий депутат, эсер Леонид Мартюшёв, а к «Современнику» никто из приглашённых парламентариев не пришёл.

«К памятнику комсомольцам выдвинулась колонна не менее ста человек. На подходе к площади [замначальника МУ МВД "Нижнетагильское" по охране общественного порядка] Руслан Асадуллин пытался задержать женщину, которая несла плакат "Упырь, прочь от пенсии!"», — сообщил корреспондент АН «Между строк».

В этот момент другие протестующие, прежде всего женщины, взяли полицейских в кольцо с криками «Фашист недобитый», «Вы зачем идёте против народа?», «Позор!». В ходе длительной стычки, которая, впрочем, не переросла в серьёзную потасовку с полицейскими, протестующим удалось отбить женщину с плакатом и заставить правоохранителей ретироваться.

Митингующие простояли на площади ещё некоторое время, после чего начали расходиться по домам. Данных о задержанных в ходе сегодняшней акции в Нижнем Тагиле на момент публикации заметки не поступало.