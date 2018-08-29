Владимир Путин смягчил пенсионную реформу для женщин (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин в эфире федеральных телеканалов обозначил своё отношение к проводимой правительством пенсионной реформе, а также снизил запланированный возраст выхода на пенсию для женщин.

«Я обращаюсь к вам напрямую, чтобы поделиться своими соображениями о пенсионной реформе», — начал своё выступление Путин.

Глава государства предложил несколько поправок к принятому в первом чтении проекту пенсионной реформы, которые «позволят максимально смягчить принимаемые решения». Прежде всего, Путин предложил снизить предложенный возраст выхода женщин на пенсию до 60 лет и оставить право на досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.

Также президент подчеркнул необходимость сохранения льгот для работающих на опасных производствах, а также жителей села.

«Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года», — отметил Путин.

Кроме того, он предложил уменьшить уровень стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, с 40 до 36 лет для женщин и с 45 до 42 лет для мужчин.

Также президент подчеркнул сохранение на переходный период — до завершения преобразований в пенсионной системе — всех федеральных льгот, действующих на 31 декабря 2018 года. Льготами по-прежнему смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.

«Таким образом, ещё до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок», — подчеркнул Путин.

Напомним, в июне правительство России объявило о планах постепенно поднять возраст выхода на пенсию. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении силами депутатов от «Единой России». Согласно соцопросам, большинство россиян выступают против реформы.