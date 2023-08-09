Треть водоёмов Нижнего Тагила заражена кишечной палочкой

В 94% проб воды из водоёмов Нижнего Тагила найдены нарушения. Об этом «Известиям» рассказала руководитель проекта «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. При этом в 38% проб обнаружена кишечная палочка. Общественница отметила, что в Свердловской области многолетняя проблема качества воды в водоёмах сохраняется, несмотря на всю создающуюся инфраструктуру пляжных зон.

Отметим, в мае 2023 года ГУ МЧС по Свердловской области отчиталось, что ни один пляж в регионе не соответствует требованиям безопасности, но уже в июле спасатели одобрили пять мест для купания. В их числе пляж Ленёвского водохранилища. Зимой этого года свою проверку воды в реке Тагил проводило ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В пробах зафиксировано многократное превышение ПДК по марганцу и цинку.