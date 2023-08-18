«Травят химией». В Нижнем Тагиле мужчина разгромил парикмахерскую, находящуюся на первом этаже его дома 

Накануне, 17 августа, в Нижнем Тагиле мужчина разгромил парикмахерскую, находящуюся на улице Красногвардейской. Как рассказали АН «Между строк» очевидцы, дебошир пришёл выяснять отношения к мастерам из-за оставленного мусора у служебной двери, которая находится во дворе. Также незваный гость заявил, что косметические средства, используемые парикмахерами, травят его, так как он проживает в этом же подъезде, а запах химии разносится по вентиляции.

По словам очевидцев, сотрудники пытались объяснить, что этот мусор оставили не они, но переубедить мужчину не удалось. После этого между мастером и посетителем возникла словесная перепалка, в результате которой дебошир проломил камнем межкомнатную дверь.

После инцидента парикмахер вызвала полицию. Приехавшие на место сотрудники полиции по месту проживания мужчину не обнаружили.