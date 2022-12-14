Транспортные полицейские Нижнего Тагила задержали в Невьянске местного жителя с мефедроном

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил задержали в Невьянске 32-летнего местного жителя с синтетическим наркотиком мефедроном, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

Полицейские обнаружили в кармане куртки мужчины два свёртка с наркотиком общей массой 4,709 грамма, что является особо крупным размером. Правоохранители установили, что задержанный нашёл запрещённое вещество в тайнике-закладке.

«Следственным отделом Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств)», — уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.