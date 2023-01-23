Транспортные полицейские из Нижнего Тагила задержали мужчину с героином

На прошлой неделе, 18 января, сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил задержали 38-летнего местного жителя с героином, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

Полицейские обнаружили в левом кармане куртки задержанного синий свёрток, внутри которого оказался пакетик с порошкообразным веществом, стеклянный пузырёк, а также пластиковый пузырёк с жидкостью и 11 использованных медицинских шприцов. Сам мужчина пояснил полицейским, что героин он приобрёл и хранил для личного пользования. Сотрудники экспертно-криминалистического центра УТ МВД России по УрФО подтвердили, что в свёртке находится диацетилморфин общей массой 0,79 грамма.

«Следственным отделом Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — уточнили АН «Между строк» в пресс-службе транспортной полиции.

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.