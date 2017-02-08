Транспортную схему Екатеринбурга всё-таки изменят 1 июля

В Екатеринбурге транспортная схема всё-таки поменяется с 1 июля 2017 года. Часть маршрутов будет ликвидирована, сообщил заместитель председателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич в интервью «4 каналу».

В 2017 году заканчивается срок действия большинства договоров с перевозчиками. Реформа маршрутной сети планировалась исходя из этого факта, однако из-за недовольства горожан была отправлена на доработку и перенесена на 2 года. Но задача мэрии – снизить число дублирующих маршрутов – осталась в силе, отметил чиновник. Власти обещают проинформировать горожан и гостей города об изменениях. Кроме того, они заверяют, что вся аукционная документация по выставляемым на торги маршрутам будет в открытом доступе.

Напомним, новая транспортная схема изначально подразумевала отмену более 100 маршрутов общественного транспорта и введение повременной оплаты проезда. Противники реформы были недовольны тем, что власти не обсудили нововведения с гражданами, а также засекретили часть информации. Авторы новой схемы утверждают, что она позволит сэкономить муниципальным перевозчикам порядка 2 млрд рублей.

В конце января в Екатеринбурге прошёл митинг против этой реформы. По оценкам организаторов, свердловского отделения «Справедливой России», на площадь Обороны пришли порядка 700-800 человек. По мнению справедливороссов, одна из целей реформы – перевести всех горожан на систему «Екарты», обслуживаемую частной компанией «бывших чиновников городской администрации».

«Полтора миллиона екатеринбуржцев могут оказаться в транспортной блокаде. Жители всех районов будут вынуждены ездить на переполненных автобусах и маршрутках, делать по две-три пересадки за одну поездку и платить за это в разы больше!» – предрекал с листовок лидер свердловских справедливороссов Александр Бурков.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak.com