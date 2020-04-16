Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что из-за коронавируса России, вероятно, понадобятся аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), а США при необходимости окажут ей помощь, пишет «Интерфакс».

«Я думаю, что России понадобятся ИВЛ — у них непростая обстановка в Москве, мы им поможем», — сказал он.

Трамп заметил, что Америке ещё предстоит наладить массовое производство ИВЛ и что США также готовы будут оказать помощь Италии, Испании, Франции и другим нуждающимся в ИВЛ странам.

В России зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом и 198 смертей заражённых пациентов. США остаются лидером по количеству заболевших: более 610 тысяч.

В начале апреля Россия отправила в США гуманитарный груз с медицинскими масками и медицинским оборудованием, позже Госдепартамент заявил о полной оплате поставки.

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