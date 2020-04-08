Toyota передала России 45 автомобилей для борьбы с коронавирусом

Японская компания Toyota приняла решение передать учреждениям здравоохранения, находящимся в ведении Минздрава России, 45 автомобилей для помощи в борьбе с коронавирусом, со ссылкой на пресс-релиз компании пишут «Известия».

Транспорт будет подготовлен соответствующим образом перед передачей и выделен на три месяца, а в случае его дальнейшей необходимости компания готова рассмотреть вопрос о продлении. Отмечается, что автомобили будут также использоваться для диагностических выездов и оперативной доставки анализов в лаборатории.

Ранее, 26 марта, сообщалось, что самолёт ВКС России доставил из Китая более 1 млн масок и 200 тысяч тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны России основателем корпорации Alibaba Джеком Ма.

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