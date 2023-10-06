«Тот, кто рисовал эту развязку, заслуживает отдельный котёл в аду». Тагильский общественник жёстко высказался об изменении перекрёстка улиц Захарова и Удовенко на ГГМ (ВИДЕО)

Руководитель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин выступил с резкой критикой недавно изменённой транспортной развязки улиц Захарова и Удовенко на Гальянке. Видеоролик с подробным описанием недостатков перекрёстка он опубликовал накануне, 5 октября, в паблике общественного движения.

Напомним, перекрёсток улиц Захарова и Удовенко был сдан в эксплуатацию в виде кольцевого перекрёстка в апреле 2021 года компанией «Уралстроймонтаж». На тот момент между администрацией города и подрядчиком возник конфликт из-за несоответствия конечного результата изначальному проекту. Дорога была признана непригодной для эксплуатации, а тагильская адмминистрация добилась внесения «Уралстроймонтажа» в реестр недобросовестных поставщиков (однако позже решение было успешно обжаловано).

В 2023 году в местном бюджете были предусмотрены средства для изменения транспортной развязки в размере 123 млн рублей. Объявленный тендер выиграл МУП «Тагилдорстрой».



Перекрёсток Захарова—Удовенко до реконструкции



Никита Чапурин обратил внимание не только на крайне низкое качество выполненных работ, но и на нестёртую старую разметку, которая противоречит новым дорожным знакам и не даёт водителям возможность проехать перекрёсток без нарушений ПДД.

«Если ехать со стороны Уральского проспекта, то мы подъезжаем к перекрёстку Захарова и нам разрешено ехать только направо. Ехать прямо запрещено. Это дичайшая глупость. В целом, тот, кто рисовал эту развязку, заслуживает отдельный котёл в аду. Это самая кошмарная развязка в Нижнем Тагиле. Сотрудникам ГИБДД необходимо срочно вмешаться в ситуацию и реконструировать данный перекрёсток, убрать всё, что здесь нагородили чиновники. Вся эта развязка — один сплошной бред», — заявил Чапурин.

С подробным разбором допустимого движения на перекрёстке можно ознакомиться, посмотрев видеозапись в сообществе общественного движения.