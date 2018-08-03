«Только бы не умереть на финише». Участники марафона «Европа-Азия» из Нижнего Тагила рассказали, зачем они платят деньги, чтобы пробежать 42 километра

Уже в это воскресенье, 5 августа, по улицам Екатеринбурга пробегут почти 6,5 тыс. человек, в том числе спортсмены из одиннадцати стран мира. В уральской столице пройдёт ежегодный международный марафон «Европа-Азия» с четырьмя дистанциями — 3, 10, 21 и 42,2 км. В мероприятии примут участие экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, муниципальные депутаты. Тагильчане тоже стараются не пропускать масштабное спортивное мероприятие. Пятеро жителей города, участвующих в забеге «Европа-Азия 2018», рассказали АН «Между строк», почему они готовы платить деньги за то, чтобы, задыхаясь и изнывая от жары, бежать десятки километров по улицам Екатеринбурга.

Участие в «Европе-Азии» платное. Чтобы пробежать 3 км, нужно заплатить 1000 рублей, 10 км — 1300 рублей, 21 км — 1500 рублей, 42,2 км — 1900 рублей. Юлию Келлер такие расценки не смущают, она будет бежать «Европу-Азию» уже в третий раз. К полумарафону (21 км) она готовится самостоятельно. На протяжении нескольких месяцев девушка соблюдает режим, отказывая себе в поздних прогулках и бокале шампанского в кругу подруг, бегает по утрам в выходные и по средам, занимается в тренажёрном зале.

«В первый раз я бежала 10 км, но потом насмотрелась на всех этих людей, которые делают невероятное — бегают при 35 градусах жары 42 км, некоторые ещё с собачками или детскими колясками, и подумала, что смогу хотя бы половинку всего этого сделать. Вообще я ещё в школе мечтала поучаствовать в каком-то соревновании на длинную дистанцию. Это такой вызов себе — вспомнить все свои школьные навыки, проверить себя на прочность, не такая ли я уже старая, развалюсь или нет. Ещё это дополнительная мотивация для того, чтобы встать и побегать утром. И не просто для того, чтобы получше выглядеть, а для какого-то конкретного результата. В прошлом году я пробежала 21 км за 1 ч. 51 мин., в этом хочу улучшить результат. Для меня это было бы радостно. Значит, я не зря пропускаю гулянки с друзьями, вовремя ложусь спать. Показать друзьям и родителям, что я умею что-то делать в своей жизни. Они всегда на меня косо сморят, когда я утром в выходной не сплю, а бегаю. Но после забегов мама идёт на работу с моей медалью, показывает её всем. Для родителей эти победы тоже очень многое значат», — рассказывает Юлия Келлер.

Девушка признаётся, что с радостью попробовала бы пробежать и 42 км, но готовиться в Тагиле к забегу на такую дистанцию, по её словам, негде. В Екатеринбурге перед «Европой-Азией» были организованы специальные бесплатные тренировки.

«Я бегу через частный сектор Старой Гальянки и только на бога надеюсь, что на меня никакая собака не нападёт. Меня как-то и в центре города собака укусила. В Екатеринбурге лесопарков много, беговых клубов с платными и бесплатными тренировками. Есть где и с кем бегать», — признаётся тагильчанка.

Участникам забега Юлия советует надевать максимально комфортную одежду и уже разношенные кроссовки с хорошо завязанными шнурками. Но главное, по её словам, тщательно готовиться к забегу, иначе «можно травмироваться и не добежать до финиша, уехав на скорой». Поэтому перед стартом каждому участнику необходимо будет предъявить медицинскую справку о допуске к забегу.

Андрей Сурнин занимается бегом с 2016 года. Свой первый марафон (42,2 км) в «Европе-Азии» в том же году он смог пробежать за 3 ч. 49 мин. К соревнованию его готовил младший брат, профессиональный спортсмен.

«Мой брат — атлет, до 18 лет бегал 800 м. После того как он завязал с профессиональным спортом и углубился в учёбу, я решил, наоборот, заняться спортом. Сейчас ему 20, мне 30 лет. Получается, к первому марафону меня подготовил мой брат. Хотя самый первый марафон мой был на спор, на деньги. Я бегал на стадионе 100 кругов. Сейчас отношусь к этому забегу как к личной тренировке, так как основная специфика у меня немного другая — бегаю горные марафоны, по экстремальным рельефам. В мае был фестиваль Red Fox Elbrus Race, гонка на 5,6 км. В планах дальше по высотам двигаться. Есть Пик Ленина и Пик Коммунизма, более 7 км. Это такая скайраннингская тема. После “Конжака” сломал нос, какое-то время не мог тренироваться. Но сейчас бегаю каждый день, по 5 км утром и вечером», — говорит Андрей Сурнин.

В этот раз Андрей Сурнин будет выступать на марафоне «Европа-Азия» в роли пейсмейкера. Так называют бегунов, ведущих участников на конкретный результат в ровном темпе. Тагильчанин планирует пробежать марафон за 3 ч. 45 мин., хотя он уверен, что сейчас готов добраться до финиша менее чем за 3 ч. Перед стартом соревнований любой желающий может выбрать подходящего для него пейсмейкера и бежать дистанцию вместе с ним. Каждый участник получит модную футболку, стартовый номер и чип, который начнёт отсчитывать индивидуальное время пробега сразу после пересечения стартовой линии.

Сразу несколько тагильчан примут участие в «Европе-Азии» от школы бега I love running. Мария Кабицкая занимается в ней всего два месяца. Говорит, что бег позволяет «разгрузить голову после рабочего дня, быстрее находить решение проблемы и побыть наедине с собой». 5 августа она побежит полумарафон впервые. «Только бы не умереть на финише», — говорит тагильчанка смеясь. В мае она с трудом пробежала 10 км. После этого решила прибегнуть к помощи профессионалов и заняться бегом всерьёз.

«Поняла, что я катастрофически неправильно ставлю стопу, у меня ещё и с руками беда, — говорит Мария Кабицкая. — А если руками не размахивать, очки надеть в солнечную погоду, можно сэкономить энергию. Вообще правильная техника и хорошие кроссовки — это, наверное, 70% успеха бегуна. Поэтому я купила кроссовки Asics из детской серии за восемь тысяч рублей, там полностью гелевая подошва. Те же самые кроссовки из женской серии уже за 12 тысяч рублей идут по стоимости. Хотелось бы ещё купить специальные наручные часы, чтобы отслеживать пульс, вовремя замедляться или ускоряться. Очень важно бегать в своей зоне пульса, мне при 155 ударах комфортней всего. Мы постоянно тренируемся — по шесть раз в неделю. Морально это тяжело, и один раз даже был момент, когда хотелось всё бросить, но я преодолела себя. Сейчас мне бегать уже гораздо легче и нет сомнений в том, что я смогу преодолеть 21 км. Останавливаться и перекусывать там, конечно, не буду, а вот пить воду и углеводные гели использовать для притока энергии — да, этим я уже запаслась».

Для участников «Европы-Азии» в Екатеринбурге организовали множество пунктов, где им будут давать воду, изотоник и фрукты. Во время забега можно будет также освежиться водой и посетить туалет.

Для детей 4 августа на стадионе «Динамо» организуют специальный марафон — «Европа-Азия Kids». Его дистанция будет составлять 295 метров. Участвовать в забеге разрешается детям до восьми лет, в том числе малышам — они смогут преодолеть дистанцию в колясках или на руках у родителей. Мария Кабицкая предлагала двум своим сыновьям (трёх и пяти с половиной лет) принять участие в забеге «Европа-Азия Kids», но они отказались. Девушка надеется, что в будущем дети всё-таки последуют её примеру.

Екатерина Коротич будет бежать полумарафон уже в третий раз. Недавно она вернулась с международного горного марафона «Конжак», где преодолела дистанцию 42 км и покорила высочайшую точку Свердловской области. Пробежать в воскресенье полумарафон теперь будет легче, считает тагильчанка.

«Я себя преодолела и поняла, что все остальные сложности в жизни я тем более преодолею. Это было непросто, но оно того стоит. Этот забег и сложнее, и дольше, и опаснее — там маршрут через камни, которые ещё и движутся, шатаются. Но и удовлетворение получаешь большее, когда преодолеваешь такую сложную дистанцию», — отмечает Екатерина Коротич.

Екатерина впервые бежала 21 км в прошлом году, в рамках «Европы-Азии». Она надеется, что в этот раз ей удастся улучшить время преодоления дистанции, но признаётся: бегает не ради какого-то результата.

«Я бегаю ради бега, удовольствия и общения с людьми, которые заряжены этим же. Научно доказано, что у бегунов в конце дистанции вырабатываются эндорфины — гормоны счастья. Плюс к этому отличный физический результат — подтягивается кожа, тело, выглядишь хорошо. И, конечно же, это эмоции, которые ты получаешь на тренировке. У нас есть команда тех людей, с которыми мы просто весело проводим время. И в Екатеринбурге бежать мы будем все вместе», — говорит тагильчанка.

Единственным, кто из тагильчан побежит от I love running в этом году в Екатеринбурге марафон 42,2 км, является и. о. директора МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр» Михаил Погромский.

«Подготовка к марафону идёт полным ходом. Меня поддерживает команда наша. Правда, все говорят: "Вау, круто", но бежать задачу пока никто не ставит. Возможно, после того как я пробегу эту дистанцию, кто-то из друзей тоже захочет это сделать. Будет ведь что детям рассказать. Моя любимая жена болеет за меня морально. Она даже как-то бегала со мной, десятку пробежала. И без неё я бы точно не справился — она имеет медицинское образование, поэтому все болячки, травмы заживают достаточно быстро», — смеётся спортсмен.

В школе Михаил Погромский с трудом пробегал даже километр. В 2016 году он решил, наконец, научиться преодолевать длинные дистанции. Летом того же года пробежал на «Европе-Азии» первую десятку, «чуть не умер», но не сдался. В 2017 году уже преодолел дистанцию 21 км. 1 января этого года в Нижнем Тагиле проходил «Забег обещаний», во время которого Михаил написал, что пробежит на «Европе-Азии» 42,2 км.

«Нужно обещание исполнять. Тренировки у меня через день — 14, 16 и 18 км, от цирка до “Форума” и обратно. Бегаю вечером, я люблю поспать. На марафоне задача просто добежать до финиша, ну и желательно сделать это для начала за 4 ч. 30 мин. Во время марафона главное — не останавливаться, делать всё во время движения. Конечно, не оглядываться, никого не трогать, не отвлекаться. Можно всю дистанцию спокойно бежать, а уже в конце ускориться. Питание важно. Перед тем как дистанцию побежишь, нужно "длинные" углеводы поесть, кашу например. Во время забега использовать гели. Бег помогает мне чувствовать себя здоровым, активным. В дальнейшем хотелось бы ещё попробовать свои силы в триатлоне. При крупной дистанции нужно 3,6 км проплыть, 180 км на велосипеде проехать и 42 км пробежать», — говорит воодушевлённо Михаил Погромский.

Старт для тех, кто бежит 42,2, 21 и 10 км состоится в 8:00. В 12:00 стартуют участники забега на 3 км. Все финишировавшие получат марафонские медали квадратной формы. Завершится спортивный праздник в 14:00.