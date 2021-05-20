Титулованный боксёр из Нижнего Тагила признан виновным в вымогательстве денег у 19-летнего парня

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 21-летнему воспитаннику школы олимпийского резерва «Спутник» боксёру Дмитрию Фоминых по делу о вымогательстве.

Напомним, Фоминых и его приятель снайпер 12-го отряда спецназначения «Урал» Зоиров решили шантажировать некого 19-летнего парня, который подозревался ими в употреблении наркотиков. В один из ноябрьских вечеров 2020 года они встретились с потерпевшим и спецназовец предъявил ему удостоверение ветерана боевых действий, а также представился сотрудником полиции. Молодые люди рассказали жертве о своих подозрениях, но потерпевший всё отрицал. На следующий день ситуация повторилась, только на этот раз злоумышленники увезли жертву в лесополосу и там под давлением и угрозой физической расправы заставили написать расписку на 40 тысяч рублей. После этого случая жертва обратилась в полицию. 13 ноября 2020 года спецназовец и боксёр были задержаны сотрудниками МВД при передаче денег.

В середине марта Нижнетагильский гарнизонный военный суд признал Зоирова виновным в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Известно, что бывший спецназовец, прослуживший в Росгвардии около шести лет, в октябре написал рапорт об увольнении, сообщив сослуживцам, что нашёл работу на «гражданке».

Сегодня Дзержинский райсуд также признал Дмитрия Фоминых виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Дмитрий Фоминых в 2015 году был выбран капитаном сборной России на первенстве мира по боксу среди юношей до 17 лет. В 2017 году спортсмен стал третьим на Международном турнире по боксу среди юношей до 18 лет. В октябре 2020 года Дмитрий стал лучшим в своей весовой категории на чемпионате Уральского федерального округа по боксу среди мужчин и завоевал путёвку на чемпионат России.