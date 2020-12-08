В Нижнем Тагиле титулованный боксёр и бывший спецназовец подозреваются в вымогательстве денег у 19-летнего парня

В отделе полиции № 17 Нижнего Тагила расследуется уголовное дело о вымогательстве денег у 19-летнего местного жителя. Фигурантами по делу проходят два молодых человека: 25-летний бывший снайпер 12-го отряда спецназначения «Урал» и 21-летний воспитанник школы олимпийского резерва «Спутник» боксёр Дмитрий Фоминых. Как сообщает «Комсомольская правда», осенью 2020 года спортсмен и спецназовец узнали, что некий 19-летний парень приторговывает наркотиками, и решили его шантажировать, представившись сотрудниками полиции. При личной встрече 5 ноября подозреваемые потребовали у жертвы 40 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за распространение запрещённых веществ. Требуемой суммы у парня не было, тогда подозреваемые заставили его написать долговую расписку. После этого потерпевший пришёл в полицию.

Известно, что бывший спецназовец, прослуживший в Росгвардии около 6 лет, в октябре написал рапорт на увольнение, сообщив сослуживцам, что нашёл работу на «гражданке».

Дмитрий Фоминых в 2015 году был выбран капитаном сборной России на первенстве мира по боксу среди юношей до 17 лет. В 2017 году спортсмен стал третьим на Международном турнире по боксу среди юношей до 18 лет. В октябре 2020 года Дмитрий стал лучшим в своей весовой категории на чемпионате Уральского федерального округа по боксу среди мужчин и завоевал путёвку на чемпионат России.