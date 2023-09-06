Общество

Титулованная спортсменка, чемпионка по лёгкой атлетике из Нижнего Тагила Олеся Форшева (Красномовец) после развода пришла за новой любовью на передачу «Давай поженимся»

06.09.2023 13:57
Титулованная спортсменка, чемпионка по лёгкой атлетике из Нижнего Тагила Олеся Форшева (Красномовец) после развода пришла за новой любовью на передачу «Давай поженимся»

Обладательница мировых рекордов по лёгкой атлетике на коротких дистанциях уроженка Нижнего Тагила Олеся Красномовец после развода с именитым спортсменом Дмитрием Форшевым стала участницей программы «Давай поженимся» (16+) на Первом канале. Эфир передачи прошёл накануне. Потенциальным женихом стал бизнесмен-инвестор из Москвы по имени Роман.

На вопрос о причине развода с мужем Олеся коротко ответила, что устала играть роль локомотива в паре и быть главной добытчицей в семье. После личного знакомства с Романом спортсменка сделала жениху необычный сюрприз. Вместе пара пробежала вдоль транслируемых на экране домов, клубов, остановившись у ЗАГСа. Так тагильчанка показала серьёзность своих намерений и желание строить отношения с Романом.

Ведущая программы Лариса Гузеева отметила в невесте лёгкость и силу характера.

«Удивительная невеста, в ней есть и лёгкость, потому что она больше не хочет страдать и не будет. В ней есть крепкий стержень, достоинство. Олесю не купишь ни за какие деньги», — восхитилась ведущая.

Роман тоже оказался покорён харизмой и внешностью спортсменки, но в итоге выбрал другую участницу.

Сейчас Олеся является владелицей школы бега Run4Life в Екатеринбурге, где могут заниматься все желающие, вне зависимости от возраста и физической формы. 

Олеся Форшева (Красномовец) — уроженка Нижнего Тагила. С 1989 года занималась лёгкой атлетикой в спортивном клубе «Спутник» на Вагонке. В 2003-м попала в сборную России по лёгкой атлетике, где стала серебряным призёром Олимпийских игр 2004 года, а также неоднократной чемпионкой мира и Европы. После замужества Олеся прожила с именитым легкоатлетом Дмитрием Форшевым 17 лет. В браке родился сын. В 2014 году спортсменка решила завершить карьеру в большом спорте и заняться бизнесом.

 

Видео: Первый канал 
Фото: 
Первый канал, личная страница Олеси Красномовец во «ВКонтакте» 
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