Тимати оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление пермского экс-депутата

Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства бывшего пермского депутата Александра Телепнёва к певцу Тимати (Тимур Юнусов), пишет ТАСС.

Музыканта обязали выплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа за оскорбление экс-парламентария.

Напомним, экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв в июле 2018 года был приговорён к двум годам колонии-поселения за драку с DJ Smash (Андрей Ширман) в пермском ночном клубе. После драки диджея госпитализировали с переломами лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

После инцидента Тимати активно заступался за своего коллегу, публикуя в Instagram нецензурные оскорбления в адрес Телепнёва. В ответ депутат подал в суд на музыканта, требуя от него удалить посты в соцсети и выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.