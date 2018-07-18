Экс-депутат Заксобрания Пермского края получил два года колонии за избиение DJ Smash

Ленинский суд Перми признал виновными бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнёва и продюсера Сергея Ванкевича в избиении музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), пишет «Коммерсантъ».

Обоим подсудимым назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

Конфликт между Александром Телепнёвым, Сергеем Ванкевичем и DJ Smash произошёл в Перми 10 февраля около 2:50 в клубе «Дом культуры». По версии следствия, Сергей Ванкевич решил сделать селфи с музыкантом, а когда получил отказ, стал его бить. К избиению подключился и Александр Телепнёв, который является мастером спорта по рукопашному бою. В результате DJ Smash был госпитализирован с переломом челюсти, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. В ходе следствия Александр Телепнёв и Сергей Ванкевич отрицали свою вину, во время суда — признали частично, утверждая, что умысла бить музыканта у них не было, и всё произошло случайно.