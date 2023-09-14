«Терпение закончилось! Достало!» В Нижнем Тагиле экоактивисты начнут проводить регулярную уборку мусора в районе Валегина бора

В Нижнем Тагиле владелец туристической компании «Медведь-Экстрим» Иван Воробьёв пожаловался в своих соцсетях на оставленный туристами мусор в лесу в районе Валегина бора. Мужчина рассказал АН «Между строк», что 17 сентября он вместе с двумя стажёрами организации планирует отправиться на первую уборку территории.

«Терпение закончилось! Достало! Видимо, немногие могут убрать за собой. Сложно! И уже невозможно смотреть на эти свалки! Когда мы ведём группу в поход или на сплав, по завершении мероприятия всегда собираем и увозим мусор за собой и, как уже повелось, ещё и за тех товарищей! Это, конечно, капля в море, но если каждая компания будет убирать за собой, то будет гораздо чище!» — возмущается Иван.

Мужчина рассказал, что накануне, 13 сентября, отправился на прогулку в одно из его любимых мест — Валегин бор, — чтобы полюбоваться местной природой. Но вместо этого он увидел свалки мусора на прибрежной территории и в лесу.

«Вчера после рабочего дня я решил прогуляться по одному из мною любимых мест, куда мы с семьёй периодически заезжаем на пикник или чтобы подышать свежим воздухом. В этот раз я поехал один. Думаю, прогуляюсь, подышу сосновым бором, послушаю шум леса, порадую глаз красивыми видами. Но не тут-то было. На прибрежной территории — свалки мусора. В лесу тоже не всё хорошо. Хотел успокоить душу, а получилось совсем наоборот. Как я понимаю, многие за собой не хотят убирать, да и за ними убирать тоже некому. Похоже, что придётся это делать нам. Дело непростое и грязное, но походу “кто, если не мы”», — рассказывает мужчина.

Иван заявил, что теперь его компания будет специально выезжать в лес, чтобы убрать и вывезти мусор. Но без дополнительной физической и материальной помощи им не справиться.

«Уважаемые сознательные граждане! Огромная просьба: поддержите наши добрые начинания. С этого момента мы будем специально выезжать в лес, чтобы убрать и вывезти мусор. Каждый из вас может в этом поучаствовать — не физически, но поддержкой автора в сообществе. Люди, которые не могут регулярно помогать физически, скидывают донаты на мешки, перчатки, тележки и транспортировку мусора. Также хочется чем-то благодарить ребят, которые будут делать это регулярно, потому что энтузиазм имеет свойство кончаться. Сейчас я начну это делать за свои деньги и те, что люди уже прислали, но насколько этого хватит — не знаю», — говорит он.

Иван добавил, что отчёты о проделанной работе сотрудники будут выкладывать в сообществе во «ВКонтакте» «Медведь-Экстрим». А откликнувшихся на его просьбу волонтёров он планирует поощрять различными бонусами от компании.

«Многие знают меня лично и знают, что я всегда добросовестно подхожу к делу. Поэтому будьте уверены: наша природа станет чище! Давайте сделаем это вместе! Каждый может помочь в силу своих возможностей. Уверен, нам это зачтётся!» — подытоживает Иван Воробьёв.