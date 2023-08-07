Тепло и небольшие дожди ждут тагильчан на этой неделе

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле будет тёплая и облачная погода, возможны небольшие дожди и грозы, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 7 августа, будет облачно, возможна гроза, днём столбики термометров покажут до +23°C, ночью — +15°C. Во вторник, 8 августа, ожидается малооблачная погода, синоптики прогнозируют небольшой дождь, дневная температура может подняться до +25°C, ночью станет прохладнее — до +15°C.

В среду, 9 августа, ясно, днём до +27°C, ночью до +15°C. В четверг, 10 августа, будет облачная погода, температура воздуха днём составит +22°C, ночью — +14°C. В пятницу, 11 августа, тагильчан ждёт солнечная погода, температура воздуха днём +21°C, ночью +11°C.

В субботу, 12 августа, будет чуть прохладнее, температура воздуха днём +19°C, ночью +9°C. В воскресенье, 13 августа, ожидается солнечная погода, температура воздуха днём +20°C, ночью до +8°C.