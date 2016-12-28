Театр кукол встречает Новый год

Живая ель, хоровод с героями сказки «Алиса в стране чудес», а также музыкальный спектакль и сладкие подарки. В Нижнетагильском театре кукол началась новогодняя кампания.

Новогодняя кампания в Нижнетагильском театре кукол открылась благотворительно й ёлкой. Праздничные представления продлятся до 30 декабря и продолжатся со 2 по 8 января. Как и планировалось, театр будет давать по три представления в день. Однако из-за высокого спроса на билеты в этом году количество представлений в отдельные дни решили увеличить до четырёх.

К празднованию 2017 года театр кукол подготовил яркую насыщенную программу. Праздник начинается с волшебного квеста «Алиса в Стране чудес» в фойе, возле красиво украшенной ёлки. Вместе с героями замечательной сказки Льюиса Кэрролла гости водят хороводы, играют в игры, а также спасают Деда Мороза, заколдованного Красной королевой. Образ этой королевы впечатляет детей и родителей: дама в длинном алом платье по высоте может сравниться с огромной новогодней ёлкой. Секрет кроется в ходулях, на которых работает актриса. Колоритны и другие персонажи сказки: яркий Безумный шляпник, Чеширский кот, суетливый Белый кролик и милая Алиса. Все они словно сошли с экрана, из фантазийного фильма Тима Бёртона «Alice in Wonderland».

Новогодний спектакль необычен. В этом году вместо традиционной сказки театр поставил музыкальный спектакль «Маша и Миша» (режиссер Н. Молоканова по пьесе О. Красницкой). Это весёлая история о маленькой девочке. Она добрая, хорошая и жизнерадостная, но очень непоседливая и рассеянная. Лучше всего у неё получается бегать за весёлыми грибами по лесу, петь песни, гулять и радоваться жизни. А вот готовить кашу, мыть посуду, прибираться дома и быть ответственной у неё получается гораздо хуже. Но всё поменялось, когда она заблудилась в лесу и встретилась с огромным медведем… Как медведю удалось перевоспитать девочку? Приходите на спектакль и сами узнаете!

Помимо главных героев, Миши и Маши, в спектакле очень много маленьких запоминающихся и забавных персонажей: это и шустрые опята, и мухомор-хохотун, музыкальные пирожки, пчелы и цветочки. Рассказывают эту известную сказку не только куклы, но и два забавных волшебника и их чудесный чемодан, который постоянно трансформируется . Он умеет становиться огромным, как гора, превращаться в избушку медведя или в густой лес с красивой полянкой.

Кстати, медведя зрители новогоднего представления увидят не только на сцене, но и в выставочных витринах главного фойе. Художники театра подготовили экспозицию, посвящённую медведям. На ней представлены всевозможные виды игрушечных мишек самых разных эпох, стилей и размеров. Столько мишек за один раз вряд ли где-то увидишь. Также в фойе гости смогут познакомиться с праздничной выставкой детских рисунков, специально созданных в арт-студии «Красная ворона».

Позаботились в Нижнетагильском театре кукол и о подарках. В красивых коробочках ребята найдут не только множество вкусных сладостей, но и маленький красочный буклет, в котором просто и доступно рассказывается о том, как вести себя в театре и что такое театральный этикет.

Ещё один праздничный сюрприз ожидает зрителей в январе. Главной интригой новогодней кампании станет розыгрыш призов под названием «Охота за золотыми билетами». Чтобы поучаствовать в «Охоте», зрители должны сохранить билеты на ёлку. Начиная со 2 января, в конце представления, Дед Мороз будет брать волшебный сундук и наугад доставать оттуда номера счастливых билетов. Выигрышные номера будут опубликованы на сайте театра и в группе ВК (vk.com/teatrkuko lnt) , а также узнать результат можно будет по телефону 41-93-37. Получить свои подарки можно с 25 января по 1 февраля в кассе театра. Кстати, на кону праздничной жеребьёвки – больше десятка подарков. А именно: три золотых и десять серебряных коробочек. В золотых коробочках победители найдут пригласительные билеты на три любых спектакля в 2017 году (по согласованию), сувенир ручной работы, фирменный календарь и авторскую открытку. Поощрительными призами станут десять серебряных коробочек с таким содержимым: пригласительный билет на один любой спектакль в 2017 году (по согласованию), сувенир ручной работы, фирменный календарь и авторская открытка.

Фото и текст: Нижнетагильский театр кукол

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