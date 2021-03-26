Театр кукол Нижнего Тагила представил новое прочтение знаменитой сказки Чуковского

Сегодня в Нижнетагильском театре кукол состоялась сдача камерного спектакля «Федорино горе» (6+) по одноимённой сказке Корнея Чуковского. В новой постановке используются песочная анимация, теневые и другие виды кукол, а артисты читают классический текст.

Идея постановки родилась у актрисы Татьяны Швендых во время карантина, когда она начала снимать маленькие видеосказки с песочной анимацией для YouTube-канала театра. Песком Татьяна училась рисовать самостоятельно ещё в 2015 году, во время работы над спектаклем «Пока звучат их голоса» питерского режиссёра Никиты Шмитько.

В своём спектакле артистка на глазах у зрителей создаёт полноценную историю с помощью песка, подсвеченного планшета, трафаретов и видеокамеры. По словам Татьяны, два раза подряд создать одну и ту же анимацию не получится, поэтому все показы «Федориного горя» будут разными.

«В процессе работы над спектаклем всё трансформировалось. Изначально это должен был быть только песочный спектакль, в котором Светлана Ивановна (Шибнева. — Прим. ред.) читает сказку. Но в процессе мы решили сделать куклу Федоры. И так начали появляться новые персонажи, они приехали с моей дачи, с дачи Светланы Ивановны. Совсем недавно эта скалка лепила пироги, эти чайники стояли на кухне, а сейчас они полноценные актёры спектакля. Здесь много памятных, дорогих сердцу вещей, которые, когда я была маленькая, были в доме у моей бабушки. Самовар у нас тоже настоящий, раритетный, его нам дала наша художница Елена Пятыгина. Он очень тяжёлый, и, возможно, мы его заменим на точную копию из папье-маше», — рассказывает Татьяна Швендых.

В постановке задействованы автор спектакля Татьяна Швендых и заслуженная артистка России Светлана Шибнева. Артистки талантливо и с юмором обыгрывают знакомый каждому с детства стихотворный текст, поэтому не заскучают ни маленькие, ни взрослые зрители. «Оживлением» сбежавших от хозяйки тарелок, чайников, чашек и тазов занималась художница Софья Балаева.

Постановка «Федорино горе» стала продолжением проекта «Театр.Book», в котором звучат классические литературные произведения. Спектакль рекомендован детям от четырёх лет. Премьерные показы состоятся 27, 28, 30 марта.