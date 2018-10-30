ТАСС: WADA формирует экспертную комиссию для работы в Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало формировать экспертную комиссию, которая будет работать в закрытой Московской антидопинговой лаборатории, со ссылкой на источник в агентстве пишет ТАСС.

По его словам, в комиссию войдут выбранные WADA эксперты и представители России.

«Но о том, кто конкретно войдет в неё, говорить пока рано», — отметил собеседник издания.

Он уточнил, что вопросы доступа в Московскую лабораторию, а также получения данных с последующей перепроверкой подозрительных допинг-проб обсудят на заседании исполкома WADA в Баку в ноябре.

Напомним, в 2015 году исполком WADA дисквалифицировал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Оно было восстановлено в правах только спустя три года, в сентябре 2018-го. Как отметил президент WADA Крейг Риди, РУСАДА выполнила 29 из 31 критерия «дорожной карты» восстановления статуса агентства. Российской стороне остаётся признать выводы доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о наличии допинг-системы в России, а также предоставить доступ экспертам WADA к пробам Московской лаборатории.