ТАСС: У испытателей вакцины от коронавируса проявились побочные эффекты

Испытываемая в России вакцина от коронавируса имеет побочные эффекты, однако они не опасны для здоровья, рассказала ТАСС руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

«Это так называемая общая и местная поствакцинальная реакция, которая носит лёгкую степень тяжести и которая купируется самопроизвольно, без какого-либо дополнительного вмешательства», — заявила она.

По словам Смолярчук, тестирующие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо, серьёзных нежелательных реакций нет. Она также рассказала, что вакцина от коронавируса состоит из двух субъединиц: часть добровольцев получает одну субъединицу, другая — вторую, а ещё одна часть получает всю вакцину полностью. Таким образом контролируется скорость развития и напряжённость иммунитета, отметила эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что в России массовая вакцина от коронавирусной инфекции может появиться уже осенью.