ТАСС: Против главы ГИБДД Нижнего Тагила возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

В отношении начальника городского отдела ГИБДД Нижнего Тагила Свердловской области Анатолия Чернова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Напомним, 13 октября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу полковника Анатолия Чернова в собственном кабинете. По данным СМИ, несколько сотрудников автоинспекции являются фигурантами уголовного дела по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», Чернов может быть причастен к «отмазыванию» за повторное пьяное вождение сына зампредседателя гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича — Владимира. Но источники АН «Между строк» опровергали эту версию.

В тот же день Анатолий Чернов после допроса в ФСБ был отпущен в качестве свидетеля. Каких-либо обвинений ему не было предъявлено. Ещё трое сотрудников тагильской дорожной полиции оставались в статусе подозреваемых, однако тоже были отпущены домой после допроса.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт проверочных мероприятий, которые проводят сотрудники ФСБ в дорожной полиции Нижнего Тагила. По его словам, начальник нижнетагильского гарнизона МВД назначил проведение служебной проверки для того, чтобы детально разобраться в случившемся. Также представитель областного полицейского главка добавил АН «Между строк», что к делу подключились сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. В пресс-службе СКР по Свердловской области пока никак не комментируют ситуацию. На официальный запрос АН «Между строк» в УФСБ по Свердловской области ответ пока не получен.