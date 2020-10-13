Начальнику ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову не предъявили обвинений и отпустили в статусе свидетеля 

Руководитель ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов после допроса в ФСБ был отпущен в качестве свидетеля, сообщил источник АН «Между строк» в силовом ведомстве. Каких-либо обвинений ему не предъявлено. Завтра Чернов вернётся к работе. Ещё трое сотрудников тагильской дорожной полиции продолжают оставаться в статусе подозреваемых, но тоже отпущены домой после допроса.

Напомним, сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу полковника Анатолия Чернова в собственном кабинете. По данным СМИ, несколько сотрудников автоинспекции являются фигурантами уголовного дела по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Как пишет Znak.com, Чернов может быть причастен к «отмазыванию» за повторное пьяное вождение сына зампредседателя гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича — Владимира. Но источники АН «Между строк» опровергают эту версию.