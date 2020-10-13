Сотрудники ФСБ задержали главу отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу полковника Анатолия Чернова, со ссылкой на осведомлённый источник в силовых структурах муниципалитета пишет Znak.com.

«Сегодня утром, примерно час назад, прошли в рабочий кабинет, надели наручники и вывели», — рассказал собеседник.

Другой источник сообщил, что Чернов является фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Отмечается, что в деле фигурируют несколько эпизодов, один из них связан с ДТП, в котором участвовал сын одного из высокопоставленных чиновников Нижнего Тагила.

«Он был заподозрен в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, но сумел уйти от ответственности при помощи связей в автоинспекции», — уточнил наш собеседник.

По словам одного из источников, задержан ещё один офицер, служивший в тагильской автоинспекции. В ближайшее время следственные действия должны начаться на площадке регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД по Нижнему Тагилу на улице Балакинской, 64.

Телефон приёмной Чернова сейчас не отвечает, в дежурной части ОГИБДД по Нижнему Тагилу затруднились ответить на вопрос, находится ли Чернов на рабочем месте. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области от комментариев по данному факту отказались.

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт проверочных мероприятий, которые проводят сотрудники ФСБ в дорожной полиции Нижнего Тагила.