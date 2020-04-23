ТАСС: Просроченные аппараты ИВЛ, поставленные в больницу Владимира, закупали также для клиник Коврова и Мурома

Меценаты закупали просроченные аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из той же серии, что и для городской больницы Владимира, ещё для двух городов — Коврова и Мурома, но больницы не приняли их на баланс, со ссылкой на директора областного департамента здравоохранения Алексея Мозалева пишет ТАСС.

Ранее Следственный комитет завёл уголовное дело по факту поставки 50 аппаратов ИВЛ с истёкшим сроком эксплуатации в городскую больницу № 6 города Владимира, срок их использования закончился 15 лет назад. По данным следствия, аппараты купили у неназванной компании из Костромы. Источник издания «ПроВладимир» рассказал, что пожелавшие помочь представители бизнеса обратились к вице-губернатору по социальной политике Сергею Шевченко с вопросом, чего не хватает во Владимирской области. Так как аппараты ИВЛ сейчас в дефиците, тот якобы сам связал их с поставщиком — костромской научно-производственной фирмой «Медтехника-Сервис» — и согласовал поставки в больницы. По данным издания, единица техники обошлась в 120 тысяч рублей.

Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев подтвердил, что просроченные аппараты закупил его благотворительный фонд «Милосердие и порядок». Он рассчитывает, что его признают потерпевшим по уголовному делу, и повторно закупил аппараты ИВЛ для нужд областных больниц.

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