Прокуратура начала проверку после поставки 50 просроченных аппаратов ИВЛ для Владимирской области

Прокуратура Владимира попросила СК возбудить уголовное дело из-за поставки некачественных аппаратов искусственной вентиляции лёгких в городскую больницу № 6, где лечат людей с коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, 15 апреля, местное издание «ПроВладимир» сообщило, что в больницу № 6 Владимира поставили 50 некачественных аппаратов ИВЛ, выпущенных в 1999–2001 годах. Аппараты, по предположению издания, больнице мог передать депутат Госдумы Григорий Аникеев: 6 апреля благотворительный фонд Аникеева «Милосердие и порядок» сообщил, что парламентарий закупил 50 аппаратов ИВЛ и передал их департаменту здравоохранения Владимирской области, чтобы тот распределил технику по больницам. «ПроВладимир» уточнял, что Аникеев купил оборудование за 6 миллионов рублей. Сам Аникеев 14 апреля подтвердил, что приобрёл аппараты ИВЛ, выпущенные в 1999 году, но отметил, что «они новые, никогда не были в эксплуатации, всё это время находились на консервации». Депутат подчёркивал, что «данные аппараты предназначены для использования только в случае чрезвычайной ситуации». По состоянию на 14 апреля аппараты, по словам Аникеева, проходили независимое техническое обследование.

Прокуратура провела проверку по сообщениям СМИ и выяснила, что в апреле в больницу поступили 50 аппаратов «ФАЗА — 5 НР» за 6 миллионов рублей, срок хранения которых истёк более 15 лет назад. В ведомстве отметили, что на эти аппараты не было сопроводительных документов и действующих регистрационных удостоверений.

«Специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили», — сказали в прокуратуре.

Кроме того, в Росздравнадзоре сообщили, что для работы этих аппаратов требуется анестетик фторотан (препарат для введения в наркоз), который не применяется уже более 15 лет. По материалам из открытых источников, срок хранения аппаратов ИВЛ «ФАЗА — 5 НР» в упаковке составляет не более пяти лет, а средний срок службы — четыре года.

В администрации Владимирской области заявили, что в больнице № 6 стоят аппараты ИВЛ, которые «полностью пригодны для аппаратной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью». Для этой больницы, отметили в администрации, аппараты ИВЛ не закупали, их доставили из других медучреждений. Директор областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев подчеркнул, что благотворители предлагали медикам Владимира несколько аппаратов ИВЛ, «но эти аппараты оказались предназначены для других видов помощи и на вооружение владимирских медиков не приняты».

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238.1 УК РФ («Сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Во Владимирской области на сегодня 293 заболевших коронавирусом, пять человек скончались.

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