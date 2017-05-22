«Так мошенники нас и дурят». В Нижнем Тагиле у магазинов неизвестные собирают деньги якобы на лечение девочки из Молдавии

На улицах Нижнего Тагила идёт сбор денег якобы на лечение девочки из Молдавии Варвары Швец. С коробкой для пожертвований по центру города ходит девушка, которая представляется волонтёром фонда «Молдова моя» Анной Онучаряну. Она также предъявила документы, которые, по её словам, должны подтвердить законность её действий, но в них имя больного ребёнка не упоминается. На вопросы о девочке Анна предлагает изучить информацию в сообществе в социальной сети «ВКонтакте», однако там сообщается, что сбор средств для Варвары Швец окончен ещё в марте.

Эту нестыковку волонтёр объяснила тем, что её не предупредили об окончании благотворительной акции. Чуть позже сказала, что деньги собираются на дальнейшую помощь семье больной девочки. На предложение разъяснить ситуацию в отделении полиции Анна заявила, что правоохранители уже задерживали её в середине мая, но отпустили после дачи показаний.

«Как я могу доверять этой девчонке? Что за фонд, первый раз вообще слышу. Ни сайта, ни счёта, ни документов нормальных. Так мошенники нас и дурят», – рассказала АН «Между строк» местная жительница Елена, встретившая волонтёра у магазина.

Группа во «ВКонтакте», на которую ссылается Анна Онучаряну, называется «Варвара Швец – заколдованная принцесса». В ней сообщается, что пятилетней девочке требуется 36 тысяч евро на лечение паралича нижних конечностей в немецкой клинике. Там же опубликован сайт помощи Варваре, но он уже не работает. Также в группе пользователи соцсетей сообщают, что встречали сборщиков денег на лечение Варвары в Астрахани, Кирове и других российских городах, но администратор паблика утверждает: там нет их волонтёров.

По словам Анны Онучаряну, в Нижнем Тагиле она собирает деньги уже месяц: работают вместе с сестрой, пять процентов от суммы берут себе, а остальное отправляют родителям больной девочки через банк. По словам Анны, за месяц она заработала пять тысяч рублей. После разговора с журналистом девушка спрятала коробку для пожертвований в сумку и ушла.

Важно отметить, что в России большинство благотворительных организаций осуждают практику уличного сбора пожертвований. 216 фондов подписали декларацию об отказе от этого способа.

«Никаких подтверждений того, что собранные средства в полном или хотя бы значительном объёме доходят до нуждающихся, не существует, – написано в документе. – Большая часть собранных наличных денег изымается руководством лжеволонтёров в собственный карман, в лучшем случае их небольшая часть используется для создания видимости благотворительной работы».

Получить оперативный комментарий полиции, были ли обращения по поводу действий данных волонтёров в Нижнем Тагиле, не удалось.

Агентство новостей «Между строк»