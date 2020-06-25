«Так бизнес делали 20 лет назад». Владислав Пинаев посадил за стол переговоров руководителей «АльмакорГруп» и НТЗМК, но тагильский предприниматель оказался не готов к конструктивному диалогу

Сегодня, 25 июня, в мэрии Нижнего Тагила прошла встреча главы города Владислава Пинаева с гендиректором «АльмакорГруп» Алексеем Афонским и управляющим Нижнетагильского завода металлоконструкций Виталием Парфёновым.

Напомним, по мнению авторов обращения, из-за отсутствия заказов Нижнетагильский завод металлических конструкций может в ближайшее время закрыться, а сотрудники — остаться без работы. Руководство НТЗМК уже уведомило персонал о том, что с 1 июля завод переходит на трёхдневную рабочую неделю. Главной причиной недозагруженности предприятия стал отказ главного строителя моста через Тагильский пруд компании «АльмакорГруп» нанять НТЗМК в субподрядчики.

Градоначальник попытался начать тему «с чистого листа» и выслушать позицию обоих руководителей.

«Алексей Владимирович [Афонский] специально прилетел из Москвы, чтобы встретиться, обсудить причины отказа, пояснить, какая была на самом деле ситуация, как было организовано взаимодействие и было ли оно организовано вообще», - сказал градоначальник.

Виталий Парфёнов вновь заявил, что они вели переговоры с представителями генподрядчика по строительству моста через Тагильский пруд компанией «АльмакорГруп», но даже после того, как они снизили первоначальную цену, с ними не стали заключать договор. По словам Парфёнова, его заместители и лично он сам неоднократно пытались получить обратную связь от москвичей, но безрезультатно. Также представитель НТЗМК отметил, что они очень рассчитывали на этот большой (порядка 4 тысяч тонн металла) заказ, поэтому резервировали под него мощности завода и не искали других вариантов.

«Мы вас реально потеряли и не знали, что делать. Мы рассчитывали, что рано и поздно тот аванс, из-за которого возникла эта пауза, будет выплачен. Ведь нам подавали сигналы, что переговоры заморожены, финансирование не начато. И вы, как заказчик, вернётесь к нам, и мы до чего-то договоримся», - пояснил Парфёнов.

Гендиректор «АльмакорГруп» в свою очередь отметил, что он не обязан оправдываться или отчитываться за то, с кем его компания заключает договор субподряда. Также представитель генподрядчика повторил доводы своего коллеги Сергея Вершинина, что субподрядчика выбирали по нескольким критериям, в том числе по опыту работы с мостостроительными компаниями, профессионализму и надёжности.

«Ни с точки зрения закона, ни практики коммерческой деятельности я что-то объяснять и обосновывать не должен, - заявил Афонский. – Речь идёт о взаимоотношениях двух юридических лиц. Мне очень жаль, что НТЗМК и его сотрудники оказались в такой ситуации, но точно не наша компания и наша деятельность послужили этому причиной. По своему опыту я могу сказать, что если такая ситуация сложилась, то это произошло не за последние пару месяцев. А сейчас я могу сказать, что наш выбор не в пользу НТЗМК это даже в некотором роде удача для нас, потому что я очень сильно опасаюсь, что если бы вы получили заказ, то мы бы пришли с вами к счастливому финалу. Аргументы ваши я услышал, дебатировать и спорить по этому поводу я больше не хочу. Почему-то у вас существует такая жёсткая позиция, что так или иначе мы бы пришли к вам договариваться. И решить вы это хотели административным способом. Вот так мне доносили. Я считаю, что это методы работы 20 летней давности, начала 2000-х, но сейчас другое время, другие условия. Мы смотрим на компанию, как на своего партнёра, готового к совместным проектам, а не так, что кто может административным методом решать свой вопрос».

В заключении беседы Владислав Пинаев всё равно попросил Алексея Афонского не «рубить с плеча» и всё же рассмотреть возможность сотрудничества двух предприятий в долгосрочной перспективе.

Накануне стало известно, что администрация Нижнего Тагила не согласовала рабочим НТЗМК митинг, который был запланирован на 29 июня возле КДК «Современник».