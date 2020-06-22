Владислав Пинаев провёл встречу с рабочими НТЗМК, которые угрожают митингом из-за потери заказов

Сегодня, 22 июня, мэр Владислав Пинаев встретился с коллективом Нижнетагильского завода металлических конструкций. На прошлой неделе рабочие предприятия уведомили мэрию о намерении провести 29 июня митинг в защиту своих прав. Сотрудники и руководство НТЗМК считают, что городские власти не сделали всё возможное, чтобы заказ на поставку металлоконструкций для строительства моста через Тагильский пруд достался именно им. Из-за этого предприятие оказалось не полностью загружено, с 1 июля завод переходит на трёхдневную рабочую неделю.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить вопрос, почему один из самых значимых для города проектов ушёл в другой регион. Это, в свою очередь, послужило причиной возмущения нашего трудового коллектива, — начал собрание управляющий НТЗМК Виталий Парфёнов. — Я тоже оказался в это вовлечённым немножко опосредованно, поскольку на все вопросы, которые мне были заданы на прошлой нашей встрече, я не смог ответить. Владислав Юрьевич [Пинаев] сегодня изъявил желание встретиться, я думаю, что какие-то вопросы можно ему сегодня задать. Наша цель — сохранить занятость на нашем предприятии и тот уровень зарплаты, который был достигнут, выполнять заказы в интересах города».

Напомним, генеральный подрядчик по строительству моста — московская компания «АльмакорГруп» — отдал контракт на поставку металлоконструкций тюменскому АО «Стальмост». На НТЗМК считают, что заказ должен был остаться в Нижнем Тагиле.

«Мы получили извещение о проведении митинга от инициативной группы. Хотелось бы все точки над “i” расставить и вообще послушать Виталия Викторовича [Парфёнова], как предприятие дошло до такой стадии, почему портфель заказов у него минимальный и что он планирует делать дальше», — сказал Владислав Пинаев.

Глава города пояснил собравшимся, что конкурс стоимостью 4 млрд рублей был разыгран на строительство всего моста и его выиграла компания «АльмакорГруп». При этом, по словам градоначальника, НТЗМК и ещё одна компания планировали заявиться на тендер, но в итоге этого так и не сделали. Владислав Пинаев ещё раз напомнил, что он, как чиновник, не имеет никакого права вмешиваться в дела двух частных предприятий и что представителям руководства НТЗМК необходимо было жёстче вести переговоры, если они хотели получить этот контракт.

«Отдельный заказ на металлоконструкции администрация не размещала. Это коммерческая договорённость двух руководителей частных компаний. Если наш МУП “Тагилдорстрой” заказ более чем на миллиард оставил в Нижнем Тагиле, потому что я сказал директору: “Из Москвы не возвращайся, пока заказа не будет”. И он сидел в Москве вместе с руководством “УБТ-Сервиса” и добивался того, чтобы деньги остались в городе. Почему Виталий Викторович не смог договориться с “АльмакорГруп”, я не знаю», — пояснил мэр.

Присутствующий на встрече прокурор Тагилстроевского района Андрей Чанышев обратился к Виталию Парфёнову с предупреждением, что задержка заработной платы, а также неаргументированный переход на сокращённую рабочую неделю может грозит управленцу уголовным преследованием.

В конце разговора Владислав Пинаев пообещал рабочим, что переговорит с руководством компании «АльмакорГруп» по поводу размещения возможных заказов на НТЗМК. Также мэр отметил, что проведение митингов сейчас ограничено противоэпидемиологическими мероприятиями.

«Сейчас мы собрались, вопрос обсудили, в чём целесообразность митинга? Что на этом митинге дальше обсуждать?» — отметил Владислав Пинаев.

Генеральный директор подрядной организации «АльмакорГруп» Сергей Вершинин заявил АН «Между строк», что НТЗМК ещё может побороться за некоторые позиции в других контрактах.