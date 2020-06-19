Сотрудники НТЗМК готовы выйти на митинг с требованиями к властям вернуть им заказ на поставку металлоконструкций для моста через Тагильский пруд. Генподрядчик объяснил, почему это невозможно

Накануне в приёмную главы Нижнего Тагила поступило уведомление от сотрудников НТЗМК о желании провести 29 июня митинг в защиту своих трудовых прав. По мнению авторов обращения, из-за отсутствия заказов Нижнетагильский завод металлических конструкций может в ближайшее время закрыться, а сотрудники — остаться без работы. Руководство предприятия уже уведомило персонал о том, что с 1 июля завод переходит на трёхдневную рабочую неделю.

«Два важных для нас заказа — автодорожный мостовой переход через Нижнетагильский пруд и Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге — по непонятным для нас причинам отдают другим заводам в другие регионы. C января мы ждали начала работ над строительством моста. Руководство вело переговоры с заказчиком, и мы готовы были приступить в любой момент. Однако сейчас мы узнаём, что наш заказ забрал завод из Тюмени ООО “Тюменьстальмост”, намеренно занизив цену своих услуг. Мы не понимаем, почему завод, который находится в 500 километрах от нашего нижнетагильского моста, забирает заказ у нас, квалифицированных работников, которые трудятся всего в пяти километрах от места строительства. Привезти металлоконструкции на объект у нас займёт всего пять минут, у тюменцев — несколько часов или даже дней», — возмущаются рабочие НТЗМК.

Управляющий НТЗМК Виталий Парфёнов заявил АН «Между строк», что узнал об инициативе своих сотрудников уже по факту обращения.

«Я сам об этом узнал вчера во второй половине дня, — говорит Парфёнов. — Сначала мне мои сотрудники сообщили, потом я в интернете прочитал. В понедельник у меня было собрание с рабочими, на котором я озвучил информацию, что те усилия, которые мы прилагали последние полгода, закончились тем, что контракт отдали не нам, а тюменскому заводу. К “АльмакорГруп” у меня претензия в том, что они не вели с нами переговоров. Часть денег на строительство моста была получена от ЕВРАЗа. В соглашении, которое подписывали ЕВРАЗ, правительство Свердловской области и глава города, было также озвучено, что эти средства должны обеспечить загрузку тагильских предприятий. Наш завод входил в перечень таких предприятий. Информация была доведена до руководства “АльмакорГруп”. Они приезжали к нам на завод, мы им предоставили своё коммерческое предложение, основанное на смете проекта. Потом мы узнали, что есть альтернативные предложения от других компаний. Мы скорректировали своё предложение, уравняли его с тем, которое предложила компания-победитель, но после этого с нами никто не связывался. И только в мае мы узнали, что заказ отдали тюменцам. Строительство моста — это муниципальный заказ. Поэтому у администрации города должен быть прямой интерес, чтобы эти деньги остались в Нижнем Тагиле».

Генеральный директор подрядной организации «АльмакорГруп» Сергей Вершинин считает, что в данном случае его компания выполнила все обязательства перед Нижним Тагилом.

«При заключении государственного контракта на строительство моста мы с вниманием отнеслись к пожеланию представителей городской и областной администрации в процессе строительства опираться, по возможности максимально, на местные организации. Мы считаем, что это пожелание с нашей стороны в полной мере реализовано: более 45% стоимости контракта уже отдана местным подрядчикам и поставщикам. Кроме этого, мы приняли решение не перевозить из Московского региона строительную технику и автотранспорт, имея в виду использовать местные возможности, привлекая региональных поставщиков техники, а это ещё 10–15% стоимости проекта. В процессе строительства удельный вес участия местных предприятий будет увеличен, предположительно до 60–70%. Что касается размещения заказа на изготовление металлоконструкций (м/к). Выбор поставщиков и подрядчиков в нашей компании осуществляется в соответствии с регламентированной процедурой, в рамках которой определены критерии выбора, в данном случае в том числе: стоимость, сроки исполнения, условия оплаты, надёжность поставщика, его опыт исполнения подобных заказов, наличие отраслевой специализации, производительность, текущее финансовое состояние и так далее. При выборе поставщика — изготовителя металлоконструкций пролётного строения мы рассмотрели ряд предложений от нескольких заводов, в том числе и от НТЗМК. При сопоставлении полученных предложений и принимая во внимание вышеуказанные критерии и риски, возникающие у нашей компании в случае несвоевременного и/или некачественного исполнения заказа, который является ключевым при строительстве моста, с учётом изложенного выше мы приняли решение не в пользу НТЗМК. Стоимость м/к, предложенная заводом, условия оплаты оказались неконкурентными. Завод имеет широкую специализацию и значительный опыт, однако удельный вес именно мостовых конструкций, что для нас особенно важно, согласно референц-листу, представленному заводом, является незначительным — и особенно за последние пять лет. При посещении завода и переговорах с его руководством у нас не создалось впечатления, что завод в лице руководства готов бороться за этот заказ. Нам сообщили, что завод имеет на 2020 год высокую загрузку», — пояснил Сергей Вершинин.

По итогам проведённого «АльмакорГруп» конкурса по выбору поставщика металлоконструкций пролётного строения победителем стало АО «Стальмост» из Тюмени. Компания, подчеркнули в «АльмакорГруп», соответствует всем критериям конкурсного отбора и имеет репутацию надёжного поставщика.

«Что касается якобы банкротства тюменского завода. Мы в этой ситуации разобрались, прежде чем вступать в какое-либо взаимодействие с ними. Есть такое предприятие — “Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола”, хозяин его был некто Забарский. Вот это предприятие находится в стадии банкротства. АО “Стальмост” — это другие собственники, другое юридическое лицо, имеющее в силу своей специализации схожее название. Активы “Тюменьстальмоста” в процессе процедуры конкурсного производства были реализованы в установленном законом порядке. Новые собственники вдохнули в завод новую жизнь и активно присутствуют на рынке дорожно-мостового строительства. Имея в виду, прежде всего, что основной нашей целью на этом проекте является цель построить мост в установленные сроки с надлежащим качеством и при этом вписаться в целом в сметную стоимость строительства, все решения, которые мы принимаем в этой связи, увязаны исключительно с этим. Задача загрузки мощностей местных предприятий решается только в том ключе, который не противоречит основной цели», — резюмировал Вершинин.

В пресс-службе тагильской мэрии заявили, что глава города Владислав Пинаев на следующей неделе планирует встретиться с коллективом и руководством НТЗМК. По мнению градоначальника, надо разобраться, почему предприятие — один из крупных отечественных производителей металлоконструкций — оказалось в такой ситуации, какие меры предприняло руководство, чтобы завод был обеспечен заказами.

«На заводе работают порядка 900 человек, это семьи тагильчан, и необходимо искать варианты, как город может помочь предприятию», — отметил Владислав Пинаев.

Напомним, мостовой переход появится на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Его протяжённость составит 450 метров. При строительстве моста будет использована продукция и мощности Нижнетагильского металлургического комбината. ЕВРАЗ вложит в создание инфраструктурного объекта 1,3 млрд рублей. Сегодня на объекте работают специалисты МУП «Тагилдорстрой», ООО «Уралспецтранс» и ООО «УБТ-Сервис».