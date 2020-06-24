Мэрия Нижнего Тагила отказала рабочим НТЗМК в митинге 29 июня, а сотрудники завода заявили о давлении со стороны правоохранительных органов

Администрация Нижнего Тагила не согласовала рабочим НТЗМК митинг, который был запланирован на 29 июня возле КДК «Современник». Уведомление о желании провести массовое мероприятие поступило в приёмную главы Нижнего Тагила 18 июня.

«В связи с ограничительными мерами, продлёнными главой региона до 29 июня, в проведении массового мероприятия отказано», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Напомним, по мнению авторов обращения, из-за отсутствия заказов Нижнетагильский завод металлических конструкций может в ближайшее время закрыться, а сотрудники — остаться без работы. Руководство компании уже уведомило персонал о том, что с 1 июля завод переходит на трёхдневную рабочую неделю. Главной причиной недозагруженности предприятия стал отказ главного строителя моста через Тагильский пруд компании «АльмакорГруп» нанять НТЗМК в субподрядчики.

22 июня мэр Владислав Пинаев встретился с коллективом Нижнетагильского завода металлических конструкций. Беседа между чиновниками и руководством предприятия прошла на повышенных тонах. Глава города попытался объяснить трудовому коллективу, что он, как официальное лицо, не имеет права вмешиваться в дела коммерческих структур, но директор завода Виталий Парфёнов настаивал на необходимости оказания протекции предприятию со стороны городских властей.

Накануне, 23 июня, сотрудница НТЗМК Светлана Фесюнова, подавшая уведомление о митинге в защиту своих трудовых прав, заявила о давлении на неё со стороны правоохранительных органов.

«Недавно мне позвонил некто Зверев Александр Валерьевич, подполковник полиции. Начал запугивать по поводу митинга. Ещё раз персонально для него: меня никто официально не уведомил о принятом главой города Нижний Тагил решении. А вот к вам есть вопрос: откуда вы знаете о запрете, можно ли считать ваши действия попыткой давления на нас, рабочий коллектив НТЗМК, имеют ли право простые рабочие защищать свои интересы?» — написала женщина у себя на страничке во «ВКонтакте».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что женщину лишь предупреждали об ответственности при организации и проведении массовых мероприятий.

«Действительно, женщину приглашали (именно приглашали, а не вызывали) в отдел охраны общественного порядка для того, чтобы ознакомить её с правилами поведения на массовых мероприятиях, так как организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления противоправной деятельности», — заявили в полиции.

Ранее Светлана написала ещё один пост, в котором предупреждала Владислава Пинаева: «Если вы найдёте причину для отказа в проведении митинга, мы уверяем вас, что найдём сотню законных способов обойти ваш запрет».