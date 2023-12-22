Тагильский weekend топ-9: найти дракона, пройтись по городу с инопланетянином, поболеть за хоккейную команду и узнать о скупом богаче, которого посетили духи Рождества

О том, чем заняться с 22 по 24 декабря

В конце года важно дать возможность отдохнуть себе и своим близким. Поэтому мы сделали подборку предновогодних мероприятий, которые пройдут в Нижнем Тагиле в предстоящие выходные и помогут зарядить вас праздничным настроением, которым захочется поделиться с окружающими.

Мастер-класс «Новогодние принты» (6+)

22 декабря в течение дня

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Сотрудники музея проведут мастер-класс с помощью простых подручных средств и создадут вместе со всеми желающими настоящую феерию из ярких новогодних и рождественских принтов. Предварительная запись.

Презентация игры «Искрик шагает по Тагилу» (6+)

22 декабря в 18:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Культурный центр проведёт вечер советских настольных игр. Каждый поклонник бродилок сможет стать первым, кто пройдёт весь путь новой игры, идея которой взята из популярной детской энциклопедии «Нижний Тагил от А до Я». Помогать в этом будет персонаж игры — инопланетянин Искрик, давно полюбившийся маленьким читателям.

Киновечер в кофейне Klever coffee (12+)

22 декабря в 19:30

Тагилстроевская, 6в

Проведите пятничный вечер в приятной компании за просмотром шестой части легендарной киновселенной про мальчика, который выжил, — «Гарри Поттер и принц-полукровка». Вход на кинопоказ свободный, возможна бронь столиков.

Новогодний квест на выставке «Такие близкие животные» (6+)

23 декабря в 12:00 и 15:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Посетители смогут отправиться в путешествие на поиски символа 2024 года — дракона! Он исчез в заснеженном уральском лесу, и только команда сможет его отыскать. С ребятами на поиски отправятся ведущие, которые вместе с лесными обитателями уральской тайги помогут найти дракона, чтобы он смог послужить Новому году. Предварительная запись.

Мастер-класс «Валяние символа года» (6+)

23 декабря в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Все желающие вместе с мастерами смогут создать праздничного дракона из натуральной шерсти. Готовое украшение с символом года станет хорошим подарком или игрушкой на новогоднюю ёлку. Предварительная запись.

Хоккейный матч первенства Свердловской области среди взрослых команд (6+)

23 декабря в 17:00

в спортивном комплексе «Президентский»

Приходите посмотреть красивый хоккей. Нижнетагильская команда «Кристалл» будет принимать ХК «Серов» на домашней площадке.

Сольный концерт Алексея Зверева « Лёша ИНДЕЕЦ » (18+)

23 декабря в 20:00

в баре «Гора»

Тагильский музыкант (вокал, гитара) Алексей Зверев долгое время жил далеко от Нижнего Тагила, но решил вернуться в родные пенаты, чтобы исполнить сольную программу под названием «Лёша ИНДЕЕЦ».

Новогодняя программа Hoki christmas (6+)

24 декабря в 12:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Для жителей и гостей города креативный кластер SAMORO.doc проведёт новогоднюю программу. В воскресенье здесь будут конкурсы, дискотека, мастер-классы по созданию новогодних украшений и кулинарные уроки. Местные мастера поделятся своими знаниями о том, как создавались новогодние подарки и украшения нашими предками. Также в этот день всех гостей ждёт концерт молодой исполнительницы Дианы Давыдовой.

Просмотр кинокартины «Новая рождественская сказка» (12+)

24 декабря в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Культурный центр приглашает на показ фильма, снятого в 1998 году режиссёром Ричардом Доннером. Комедия «Новая рождественская сказка» — это адаптация повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями» о скупом богатом старике, которого в канун праздника посетили духи Рождества, Прошлого, Настоящего и Грядущего.