Тагильский weekend топ-6: Масленица, катание на санках с хаски, лыжная прогулка, открытие книжного клуба, огненное шоу, музыкальное лото и волейбол

О том, чем заняться с 28 февраля по 2 марта

В параллельной вселенной зима на Масленицу сжигает чучело человека. Ну а мы предлагаем встряхнуться после зимней спячки и наполнить выходные яркими впечатлениями. И поможет вам в этом наша традиционная пятничная подборка самых интересных мероприятий предстоящего уик-энда.

Открытие клуба «Книжный Тагил» (18+)

1 марта в 15:00

в Центральной библиотеке

Библиотека приглашает на открытие нового клуба, где участники будут читать, обсуждать прочитанное и делиться мнениями. Ведущая клуба — психолог, писатель и HR-специалист Валерия Волкова — предлагает на первом заседании обсудить короткий, но интересный рассказ Михаила Булгакова «Морфий». С собой на встречу можно взять книгу и термос с тёплым чаем, чтобы первая встреча прошла уютнее.

Масленица в ТЦ DEPO (0+)

2 марта с 10:00

в ТЦ DEPO

Гостей ждут игры и хороводы с баянистом и медведем, катание детей на санках с хаски, горячие блины, мастер-класс по раскрашиванию деревянного значка и многое другое.

Лыжная прогулка (6+)

2 марта в 11:30

на лыжной базе «Спартак»

Сотрудники культурного центра «Дом Окуджавы» приглашают на совместную лыжную прогулку. Разминку проведёт журналист, популяризатор здорового образа жизни, а также многократная участница забегов и марафонов Мария Файзуллина.

Масленица в Черноисточинске (0+)

2 марта с 12:00

в Черноисточинске, ул. Кирова, 2а

Гостей ждёт развлекательная программа с аутентичными аттракционами и выступлением артистов, активные игры, ярмарка уральских мастеров, силовой экстрим, огненное шоу, подарки от партнёров и масленичный столб.

Волейбольный матч «Уралочки-НТМК» против «Динамо-АК Барс» (0+)

2 марта в 17:00

в «Металлург-Форуме»

В воскресенье пройдёт последняя домашняя игра предварительного этапа чемпионата России среди женских команд. «Уралочка-НТМК» сыграет с командой из Казани. Для болельщиков из Екатеринбурга будет организован автобус на матч в Нижний Тагил и обратно. Приходите поддержать «Уралочку-НТМК». Вход свободный.

Музыкальное лото (18+)

2 марта в 18:00

в Сербия Гриль, Ленинградский проспект, 15б

Каждому участнику будет выдан большой бланк с песнями, на котором нужно зачёркивать композиции, которые они увидели. Тот, кто первым соберёт нужную комбинацию, заберёт призы. В процессе игры не надо ничего угадывать, на экране будут показывать клипы и названия песен, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля.