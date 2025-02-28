Тагильский weekend топ-6: Масленица, катание на санках с хаски, лыжная прогулка, открытие книжного клуба, огненное шоу, музыкальное лото и волейбол

О том, чем заняться с 28 февраля по 2 марта
В параллельной вселенной зима на Масленицу сжигает чучело человека. Ну а мы предлагаем встряхнуться после зимней спячки и наполнить выходные яркими впечатлениями. И поможет вам в этом наша традиционная пятничная подборка самых интересных мероприятий предстоящего уик-энда.
Открытие клуба «Книжный Тагил» (18+)
1 марта в 15:00
в Центральной библиотеке
Библиотека приглашает на открытие нового клуба, где участники будут читать, обсуждать прочитанное и делиться мнениями. Ведущая клуба — психолог, писатель и HR-специалист Валерия Волкова — предлагает на первом заседании обсудить короткий, но интересный рассказ Михаила Булгакова «Морфий». С собой на встречу можно взять книгу и термос с тёплым чаем, чтобы первая встреча прошла уютнее.
Масленица в ТЦ DEPO (0+)
2 марта с 10:00
в ТЦ DEPO
Гостей ждут игры и хороводы с баянистом и медведем, катание детей на санках с хаски, горячие блины, мастер-класс по раскрашиванию деревянного значка и многое другое.
Лыжная прогулка (6+)
2 марта в 11:30
на лыжной базе «Спартак»
Сотрудники культурного центра «Дом Окуджавы» приглашают на совместную лыжную прогулку. Разминку проведёт журналист, популяризатор здорового образа жизни, а также многократная участница забегов и марафонов Мария Файзуллина.
Масленица в Черноисточинске (0+)
2 марта с 12:00
в Черноисточинске, ул. Кирова, 2а
Гостей ждёт развлекательная программа с аутентичными аттракционами и выступлением артистов, активные игры, ярмарка уральских мастеров, силовой экстрим, огненное шоу, подарки от партнёров и масленичный столб.
Волейбольный матч «Уралочки-НТМК» против «Динамо-АК Барс» (0+)
2 марта в 17:00
в «Металлург-Форуме»
В воскресенье пройдёт последняя домашняя игра предварительного этапа чемпионата России среди женских команд. «Уралочка-НТМК» сыграет с командой из Казани. Для болельщиков из Екатеринбурга будет организован автобус на матч в Нижний Тагил и обратно. Приходите поддержать «Уралочку-НТМК». Вход свободный.
Музыкальное лото (18+)
2 марта в 18:00
в Сербия Гриль, Ленинградский проспект, 15б
Каждому участнику будет выдан большой бланк с песнями, на котором нужно зачёркивать композиции, которые они увидели. Тот, кто первым соберёт нужную комбинацию, заберёт призы. В процессе игры не надо ничего угадывать, на экране будут показывать клипы и названия песен, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля.